Marcelo Turchetti: ‘’Santa Cruz tiene toda la logística armada para proveer al país y el mundo de gas’’

Hace años viene instalando la posibilidad de Palermo Aike como un nuevo Vaca Muerta; al principio se le reían y hoy es agenda mundial energética. Levantó un Sindicato desde la nada, que hoy ronda los 600 afiliados, tiene casa propia y camping a punto de concretar. Es de aquellos políticamente incorrectos, que no se guarda nada, y un dirigente para escuchar a la hora de hablar de uno de los motores de la economía sureña; el petróleo, gas y biocombustibles.

1- «Los estudios de sísmica y de pozos exploratorios hablan de Palermo Aike como el futuro, una formación que es el 60 por ciento de Vaca Muerta. Antes estaba todo enfocado en Vaca Muerta, ahora se abrió la agenda de ‘’Oveja Muerta’’. Había impedimentos para invertir por el litigio sindical de nuestra provincia, pero nosotros no somos el problema, nuestro Sindicato. Hay que contarle a la gente que las empresas piensan dos veces antes de venir, y que hay otras que se fueron y hoy están en Chubut y Río Negro. El archivo a mí no me mata, como a otros, yo lo vengo instalando hace años a esto. Que molesta, molesta; aquí hay gasoducto, poliducto, oleoducto, todo’’.

2- «Alicia es un ejemplo como gobernadora, porque puso los ovarios en un momento muy difícil, para lograr una provincia estable. Tiene mucha contra porque se mezcla la política con lo sindical, como en los docentes o alguno que es candidato por SER, y eso genera discordia. Los argentinos tenemos un poco de eso de mezclar. Cuando hubo que salir a pelear el precio para el gas respecto a la Cuenca Austral, Alicia estuvo al lado de nuestra gente. Yo creo que está en un gran momento y me parece que es la candidata que necesitamos’’.

3-«YPF está viniendo a hacer una inversión muy importante en la Cuenca, y en eso tiene que ver Pablo González, que ha hecho mucho por Santa Cruz. Pablo Grasso después de Néstor es el mejor intendente que ha tenido Río Gallegos, en una ciudad complicada y tradicionalmente opositora. Creo que son los tres que pueden mostrar mucha gestión en momentos difíciles’’.

4- «Algunos que no entienden nada me dicen que yo soy pro-empresas y que defiendo los intereses de las empresas. Ahora vos explícame algo, cómo consigo yo cosas para los laburantes si boicoteo a las empresas y hago que se vayan. Perjudico a mi gente. Pero bueno, no falta nunca el cabeza de termo que cree que destrozando a los empresarios le hacés un favor a los tuyos, y en realidad le sacás el plato de comida de la mesa…’’

5- «Darío Martínez, el ex Secretario de Energía, nos hizo estragos en la Cuenca. Nos cortó la venta a Chile, nos cortó inversiones, paró un ingreso importante para la provincia por regalías porque lo de Chile era en dólares’’

6- «Crecimos como Cuenca gracias a las inversiones de CGC. Es la realidad. Que nos peleamos, nos peleamos, que discutimos, discutimos. Pero han invertido mucho en la región. Cosa que no hizo Inter Oil ni Sipetrol. Ahora YPF está volviendo a hacer sísimica por una decisión estratégica de Pablo González, el anterior presidente no quería saber nada con eso. Para Macri y Aranguren éramos mala palabra como provincia. Con Pablo se cuadriplicó la inversión y como masa obrera lo vamos a acompañar, nos sirve y mucho’’.

7- «Chile nos saca ventaja en cuestiones estratégicas, van por delante nuestro y lo digo muy a mi pesar. Yo quisiera para mi país la visión estratégica de países vecinos, y no desgastarnos tanto en cuestiones internas’’.

8- «Mirá lo que está sucediendo con la UTA y que nos debe hacer revisar la conducta y cómo nos manejamos los sindicalistas. Las peleas internas, las líneas internas, que después perjudican al resto de la sociedad. Los gremios no deben ser dictaduras, al revés, si trabajás bien vas a tener más afiliados, la competencia como la tenemos en Santa Cruz es importante’’.

9- «Mi expectativa con la Ley de Hidrocarburos fue que se pensó a 20 años. Por eso hicimos y hacemos tanta fuerza para que salga. Lamentablemente el internismo político no lo permite. Soy optimista en el sentido de que dejemos de lado los bandazos políticos y nos pongamos a producir’’.

10- «Necesitamos previsibilidad. En esta industria sin planificación y previsibilidad, no duras nada, no se puede vivir cambiando las reglas del juego. Estamos atrás de generar más laburo para nuestra gente, pero hay también un grave problema, de cada 100 currículums que presentamos 30 dan positivo en drogas, es un problema serio. Hay compañeros que cobran muy buen sueldo, y me caliento cuando traen el currículum del hijo y no terminó la secundaria o que lo mandaron a estudiar a Córdoba y vienen recibidos en sonido e iluminación. El sacrificio en el campo no lo podés tirar estudiando cualquier cosa y también hay una verdad, las empresas no invierten en capacitación’’.

11- «En 2013 fui a hacer un curso de riego por goteo y el manejo de las usinas de carbón a Israel. 2013 te hablo. Paneles solares, riegan naranjas con agua de mar para producir las naranjas más dulces del mundo, aprovechan absolutamente todo. Ves el lado árabe, todo desierto y el lado israelí, un vergel. Esos ejemplos tenemos que copiar teniendo 2000 kilómetros de costa de mar, se nos puede ocurrir producir lo que querramos. Yo lo pongo de ejemplo a ese país, todos los libros de socialismo y comunismo que tengas, lo escribió un judío. Si vas a un kibutz, vivís el socialismo de verdad, no el de países fallidos. Hay que copiar ese socialismo’’.

12- «Me molestó mucho que ninguno de los diputados de Santa Cruz se sentara conmigo, antes del tratamiento de la Moratoria Previsional. A los jubilados nuestros le buscan el pelo al huevo en ANSES para jubilarlos, después de una vida de aportar’’.

13- «Brasil tiene una ley de hidrocarburos desde el año 1974. Pasaron militares, gobiernos de izquierda, de derecha, y nadie cambió la ley. Sólo la actualizaron según fue avanzando la tecnología y por eso se autoabastecen. Deberíamos aprender de eso, de esa inteligencia. Nosotros somos contradictorios y eliminamos lo que hizo el anterior. Este acuerdo del precio a 7.50 dólares está firmado hasta 2028, esperemos que a nadie se le ocurra tocarlo. El biocombustible es el futuro, el petróleo da para 20 años más, nosotros vamos como Sindicato agilizando para jugar el partido de las renovables; el hidrógeno es lo que se viene’’.

14- «Hay que ponerle un freno a los vagos, en este caso algunos vagos disfrazados de ambientalistas. El 80 por ciento del agua dulce se pierde en el mar porque no se hace nada antes, y te hacen un kilombo marca cañón cada vez que querés hacer algo’’.

15- «Nosotros arrancamos un Sindicato desde cero, desde la nada absoluta, y remando en dulce de leche y gelatina, hasta tsunamis en contra hemos tenido en la navegación. Caminando, pateando la calle y los yacimientos, bancando con la tarjeta de los compañeros los pasajes a Buenos Aires. Otros están desde el 74 con todo armado, nos tocó comprar nuestro terreno. Dicen que somos chiquitos y pedorros, pero con todo lo que hemos hecho por los afiliados, deberíamos ser ministros de economía de la Nación. Casa propia, Centro de Jubilados propio, Camping propio, Mutual; tan pedorros no debemos ser. Somos obsesivos en insistir a las empresas en el cuidado de nuestros trabajadores, marcamos la cancha, los hacemos recapacitar. La solución no es bajar gente, la solución es terminar con los kiosquitos’’.

16- «Es una porquería vivir peleando contra la inflación. Mientras no perdamos al lado de la inflación, vamos bien. Pero no se puede vivir siempre así, paritaria, cláusula gatillo, y no te deja pensar en inversiones, aunque nosotros por suerte no hemos tenido problemas. El primer Sindicato que sacó el co-seguro, los primeros en darle el 100 x 100 de los medicamentos a los afiliados. No dejamos tirada a nuestra gente y si le pasa como a un compañero que necesita diálisis, la Mutual y el Sindicato no abandona a nadie que tenga cortada la obra social o que no esté dado de alta. Si las empresas no aportan, nosotros bancamos al afiliado. Cuando estábamos en la Federación, lo hacemos en nuestro Sindicato con aportes propios’’.

