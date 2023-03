El sentimiento de Dibu Martínez: «Me emociona que los chicos usen mi camiseta»

El arquero de la Selección Argentina valoró las demostraciones de afecto de los más chicos, luego de la consagración en Qatar 2022.

El arquero del seleccionado argentino, Emiliano «Dibu» Martínez, confesó que se «emociona» cuando ve a los chicos usando su camiseta.

El ídolo de las infancias, quien se consagró en Qatar 2022 y fue elegido como mejor arquero del mundo, expresó: «Siento siento el cariño de la gente y también veo a los chicos en los cumpleaños, haciendo el baile, con las banderas en la cabeza…me emociona que los chicos quieran usar mi camiseta», en una entrevista.

En este sentido, remarcó que no puede «decir que no» ante el pedido de un nene o una nena y admitió: «Si veo un nene llorando paro porque no puedo decir que no. Después puedo estar horas pero los chicos me pueden».

El futbolista de Aston Villa, de Inglaterra, se mostró «orgulloso» por «jugar y defender» a Lionel Messi en el seleccionado argentino. «Siempre se lo dije. Es un orgullo porque era un ídolo cuando miraba a la selección. Ahora es mucho más fácil porque yo sé que si ando bien y tenemos el arco en cero, ganamos el partido. No hay nada más fácil que entrar a la cancha y jugar con uno diferente», destacó.

Por último, remarcó el alto nivel de la final de Qatar 2022 contra Francia y aseguró que «no habrá otra» definición igual: «Cuando terminó el partido dije: ‘No habrá otra final del mundo como esta’. Después sé que en los penales me agrando futbolísticamente porque es un uno contra uno. Era (Hugo) Lloris contra Martínez y solo pensaba que podía haber un ganador…Y fui yo», cerró.

