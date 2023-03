Tayhana Thorp: “hay que buscar la manera de estar cómodos y felices”

La historia de Tayhana, operadora y técnica química de la Planta de Osmosis Inversa de Caleta Olivia, es una muestra de la fortaleza, rompiendo las barreras del género en el mundo laboral y poniendo en valor el desempeño de la mujer.

En el marco del mes de la mujer, ‘La Mañana en Patagonia’ continúa entrevistando y conociendo las historias de mujeres destacadas de la ciudad. Tayhana Thorp es una joven que se egresó del EICO N° 1 en el año 2009 y buscó la manera de desempeñarse en lo que a ella le apasionaba. Actualmente es operadora y técnica química de la Planta de Osmosis Inversa de Caleta Olivia. “Fue una búsqueda constante de crecimiento personal. Hace tres años estaba en un trabajo como administrativa en salud, algo que no tenía nada que ver con mi formación en la secundaria. No estaba muy conforme, por eso estaba en la constante búsqueda de trabajo. Mi idea siempre fue trabajar en la industria, es lo que me gusta”, comentó la joven.

En cuando a su llegada a la planta de osmosis contó: “una vez que se hizo la convocatoria, en la entrevista para cubrir el puesto, el 95% eran todos hombres. Cuando vi ese lugar al que yo estaba apuntando tenía muy pocas expectativas, pero fue como otras tantas entrevistas de trabajo, quedé convocada, hice las capacitaciones y quedé seleccionada. Hoy somos tres mujeres trabajando en la planta a la par de otros nueve compañeros operadores, todos con distintas formaciones”.

Entre las tareas a desarrollar, Tayhana destacó la voluntad de ponerse a realizar todo tipo de tareas y adquirir nuevos conocimientos. “Cuando tuvimos que hacer el recambio de la galería completa para la captación de agua cruda de mar, las tres mujeres estuvimos durante los tres días de intervención ahí, durante diez horas, en condiciones climáticas adversas, nos mojamos, con las palas en mano, manejando bombas gigantescas. Es un montón lo que se logra, no solo para nosotras, sino en lo que sirve para aportar a la comunidad”, remarcó.

Por último, como mensaje para las mujeres que todavía continúan luchando por sus sueños resaltó: “Es fundamental que puedan seguir siempre estudiando y adquiriendo conocimientos de todo tipo. Hay que buscar la manera de estar no solamente cómodos, sino también felices. Yo me levantó a trabajar a las 5 de la mañana, pero voy a un lugar donde me siento cómoda, realizo algo que es maravilloso y hago sentir orgullo a mi familia. Estoy super agradecida del lugar donde estoy y de las oportunidades que la vida me brindó, que no fueron fáciles, pero no dejé nunca de buscarlas”.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

Comentarios

comentar