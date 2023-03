Caleta Olivia: La Cámara de comercio abre las puertas de su auditorio a la comunidad

La Cámara de comercio local efectivamente confirmo a través de su comisión directiva qué a partir de los primeros días del mes de abril, abre las puertas de su auditorio ubicado en la planta alta de la institución a toda la comunidad.

En este sentido la propia Presidenta de la entidad manifestó que “se abre esta posibilidad ya que ha finalizado el contrato con la empresa Soutech SAS, que durante tres años alquilo las instalaciones de planta baja y el auditorio de la planta alta, desde ya nuestra idea es avanzar en diferentes actividades vinculadas con capacitaciones a través de CAME, Federación Económica de Santa Cruz, con Secretaria de Producción y otras áreas de la comuna local y diversas entidades intermedias que requieran de nuestras instalaciones como históricamente lo hemos realizado”.

En otro orden de cosas expreso Miriam Giorgia que “estamos trabajando para que en este primer semestre y en el marco de los 40 años de Democracia, podamos desde nuestra institución hacer un aporte con actores locales, regionales y/o nacionales, para conocer en primera persona, lo que han significado estas cuatro décadas de nuestro sistema democrático, la cámara esta comprometida con todas las instituciones de la vida democrática y en ese sentido aspiramos a la realización de un panel abierto y plural sobre las experiencias transitadas en Democracia”.

Sobre el alquiler de las instalaciones de la Cámara

En este punto, integrantes de la Comisión Directiva destacaron que en el estatuto de la institución está previsto y otorga toda la faculta a la comisión directiva de proceder a alquilar parte de sus instalaciones si esto fuera necesario, “siempre con el objetivo mantener el edificio que con enorme esfuerzo se construyo hace ya varias décadas por la impronta de nuestros comerciantes de la localidad”.

Sobre la finalización del contrato con la empresa Soutch, el vicepresidente de la institución resalto, “nosotros no vamos a polemizar con nadie sobre esta situación, simplemente quiero aclarar que el contrato en cuestión terminaba el 31 de diciembre de 2022 y lo extendimos por tres meses mas para no perjudicar a la empresa, ya que sabía con antelación que la Cámara podía seguir alquilando sus instalaciones, pero solo la planta baja, y adecuando esas dependencias para obtener mayor espacio, nosotros somos comerciantes y sabemos cual es nuestra realidad” dijo Marcelo Freile destacando que “siempre hemos defendido el interés de nuestros comerciantes, hemos alquilamos 195 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad por un valor que en el año 2020 fue de $ 25.000 y en la actualidad es de $ 52.000, cuando sabemos que los costos de mercado hoy cuadruplican ese valor. Nuestra principal misión no es alquilar nuestros espacios, a veces lo hacemos para sostener el edificio, para mantenerlo y eso es lo que hemos hecho”. Freile seguidamente sostuvo que, “hablando de mantener las instalaciones a la empresa que se le alquilaba no solo que le cobrábamos un valor prácticamente simbólico, sino que además se le otorgo, siempre por decisión de la comisión directiva varios meses de gracia, para que se hagan las inversiones y así adecuar las instalaciones al rubro comercial a desarrollar”. Mas adelante, el vicepresidente de la cámara destacó que, “quiero aclarar simplemente que como figura en el contrato todas las inversiones realizadas tanto en la planta baja, como en la planta alta quedan a favor de la institución, por esa razón oportunamente se otorgaron los meses de gracia y un valor de alquiler acorde a el mejoramiento de las instalaciones que quedan a favor de la cámara”.

Finalmente, tanto Freile como Giorgia, coincidieron en expresar un mensaje de convocatoria al comercio local, “son tiempos difíciles y debemos estar unidos para defender la actividad comercial, nosotros mejor que nadie comprendemos los problemas que hoy existen, no obstante seguimos apostando a nuestra ciudad, creemos en ella y no tenemos dudas que el comercio juega un rol protagónico en el desarrollo de la comunidad”

