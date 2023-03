Caleta Olivia: Vuelco de vehículo en el barrio El Mirador

Desde la Policía de Santa Cruz enviaron un comunicado informando detalles sobre el accidente ocurrido.

Informe policial: «Ayer, once y media de la noche, policías de guardia de la División Comisaria Cuarta, por existencia de un accidente de tránsito, aparente vuelco, concurren a la intersección de la avenida República y Circunvalación. En el lugar establecen que un Ford Fiesta, gris, presentaba daños y se ubicada entre los dos carriles de la arteria. La conductora, una mujer de 20 años, residente de esta ciudad, presentaba signos de ingesta alcohólica, no quiso brindar identidad ni narró tampoco, pese a la insistencia de los efectivos, cómo sucedieron los hechos. Pese a la negativa, con la finalidad de establecer el estado psicofísico, los profesionales actuantes, con buen atino, solicitaron la presencia de ambulancia de nosocomio local, quienes la evacuaron para los estudios respectivos. El examen no arrojo lesiones de carácter alguno.

De la misma forma, se dio intervención a tránsito Municipal quienes procedieron al secuestro del automóvil debido a que el test, realizado antes de ser retirada del lugar por ambulancia, de alcoholemia arrojo 2.5 mg/s.

Una vez de alta, acuerdo a las formalidades de práctica y estilo, se le recibió trámite administrativo policial (exposición policial).»

