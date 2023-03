Caleta Olivia: Detienen a un hombre que había robado mercadería en un comercio

Desde la Policía de Santa Cruz emitieron un informe detallando los procedimientos realizados.

Comunicado:

«Hoy, en la madrugada, precisamente 04 am, policías que realizaban minucioso y amplio patrullaje preventivo de rutina, por la jurisdicción le comprende a la División Comisaría Primera local, observan que un hombre salía por la ventana del local comercial L&M, ubicado en intersección de avenida Perón y Maipú, cargando mercaderías. Al darse cuenta de la presencia del patrullero y los efectivos emprende la huida. Por la rapidez empleada por los funcionarios no avanzó demasiado y fue demorado a pocos metros.

Luego, bajo formalidades de practica y estilo se formalizó la aprehensión del individuo, conforme las facultades del Código de Procedimientos en Materia Penal de la Provincia, Ley 2424, resultando tener 30 años de edad, con residencia en barrio cercano donde se produjo el hecho. Posterior, una vez que fue revisado por el medico de turno, quedó alojado, a disposición del Juzgado de Instrucción Nro. 2 local a cargo del Dr. Gabriel CONTRERAS, en la División Comisaría Segunda.

Los profesionales actuantes junto a los técnicos del Gabinete Criminalística en la inspección del lugar encontraron daños en la ventana por la cual el sujeto salió. Localizados los responsables no determinaron el faltante de otros elementos.»

