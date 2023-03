Alicia: “Santa Cruz es la primera provincia que está marcando un camino de inclusión”

Así lo manifestó la gobernadora Alicia Kirchner durante el discurso que pronunció en la ceremonia de presentación de la Reglamentación de la Ley Integral de Reconocimiento y Reparación Histórica de Derechos de las Personas Trans Nº 3.724. El mismo se concretó en las instalaciones de Complejo Cultural Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos.

En el transcurso del encuentro, la mandataria provincial se dirigió a quienes se hicieron presentes en esta importante ceremonia. En ese marco se mostró muy emocionada e instó a construir. “Cuando pensamos en el Ministerio de la Igualdad e Integración se lo hizo también pensando en los derechos de las personas, sobre todo en la igualdad y que la identidad de género no sea una desigualdad o exclusión porque lo más importante es la persona. ¿Por qué voy a discriminar por género, identidad o diversidad? ¿Cuál es tu derecho, el mío o el de cualquiera a ejercer la discriminación? Si en lo que tenemos que trabajar es en la inclusión y lo que tenemos que construir día a día, es derechos. Ahora viene la etapa en la que vamos a construir cada posta que hay que recorrer para mejorar esta ley y cualificarla, participando y escuchando”, manifestó. En ese sentido, remarcó que siempre dice que es importante el trabajo territorial porque es el único que permite escuchar a las personas, delinear políticas serias y es el imán que le permite al Estado saber dónde tiene que estar presente. “Este es un momento muy especial porque siendo Gobernadora y que Santa Cruz sea la primera provincia que está marcando un camino de inclusión, hace que tenga el corazón rebosante”, subrayó.

En otra parte del discurso, Alicia destacó hay que seguir construyendo porque no está todo hecho, pero hay que hacerlo como hasta ahora, con coraje y persistencia. “Insistir, resistir, persistir”, recalcó.

“Cuando nos ponemos un norte, eso se logra y en distintos ámbitos. Seguramente vamos a tener que trabajar más los ámbitos laborales. Falta conocimiento, información y creo que hay que trabajar más acerca de la discriminación en todos los órdenes, porque cuando hay discriminación tenemos exclusión y eso en Santa Cruz, no tiene que ser así en todos los aspectos de la vida”, expresó.

“Cuando uno trabaja poniendo en el centro a la persona todo se va dando y construyendo. Si hay algo que no me gusta, son las construcciones individuales. A veces en la política muchos trabajan en la construcción del ego, el individualismo, la especulación y el oportunismo pero yo no soy de esas. Creo que hay que decir si cuando corresponde y decir no cuando no corresponde. Pero ese no, no es individual. O ese sí, tampoco. Es una construcción colectiva y eso se tiene que dar en todos los órdenes de nuestra vida”, aseguró.

Continuando con su alocución, la Gobernadora, manifestó: “En Santa Cruz, siempre decimos que nos guía la Cruz del Sur, no se mira, hoy estábamos hablando y hablábamos de otras cosas más que me importan. Creo que somos poquitos, pero tenemos una fuerza monumental y Santa Cruz en la Argentina está colocada en un lugar de privilegio porque dos presidentes han sido de Santa Cruz”.

Alicia puso especial consideración a los derechos sociales, remarcando que los mismos son derechos humanos. “Nosotros tenemos a través de nuestras abuelas, a través de nuestras madres, el mejor ejemplo de la lucha y del coraje. Pero hay cientos de derechos sociales que todavía tenemos que seguir trabajando y marcando camino. En este caso lo hacemos con esta ley, que se va a aplicar en todos los órdenes. Si al decreto reglamentario hay que cualificarlo, no tengo ningún problema. Se cualificará y se mejorará”, agregó.

“Este momento y estos aplausos que no son para mí, son para el conjunto, nos estamos aplaudiendo por lo que hemos logrado. Piénsenlo de esa manera. Nos obliga y tiene enormes responsabilidades para todo lo que tiene que venir. Yo quiero una Santa Cruz unida, una Santa Cruz integrada, una Santa Cruz que reafirme día a día los derechos conquistados y ojo, los derechos se conquistan, pero después hay que defenderlos”, concluyó.

Fuente: AMA Santa Cruz

