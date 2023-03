Cristina: «No estamos frente a un Estado democrático constitucional»

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que a 40 años de la salida de la última dictadura «no estamos frente a un estado democrático constitucional«, en una disertación en la cual ratificó que se encuentra «proscripta» y denunció una alianza entre miembros de la oposición y «el partido judicial».

«Lo que estamos viviendo en materia de división de poderes, cuando vemos al sector más importante de la oposición aliado con el Poder Judicial, para hacer lo que sabemos que están haciendo… Hoy no estamos en un estado democrático constitucional«, enfatizó la vicepresidenta tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), donde disertó sobre asuntos de política y de materia economía, como inflación, déficit y deuda.

Allí, la titular del Senado afirmó que a 40 años de la democracia «parece que en Argentina no funcionan los tres poderes» y reivindicó la gestión del ya fallecido presidente Néstor Kirchner, quien «recibió un país con una crisis institucional» y le entregó en 2007 un «estado democrático constitucional, donde cada uno cumplía los roles que tenía«.

De esa manera, afirmó que el expresidente Néstor Kirchner colocó «a la Casa Rosada como centro del poder democrático» y que el poder legislativo «volvió a hacer lo que tiene que ser».

«Me tocó ser oficialista, fue la única época en la que un oficialismo en la República Argentina votaba leyes de las que estaba orgulloso de votar y sancionar. Eran leyes que otorgaban derecho. Habíamos recuperado el poder legislativo», remarcó.

En esa línea, consideró que el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado fue «una ruptura del pacto democrático» establecido en 1983, el cual, explicó, consistió en que se rompiera «el pacto de que no se pudiera ni siquiera pensar que la supresión del adversario era la supresión de la vida«.

En tanto, consideró que durante los gobierno de 2003 y 2015 «hubo una hegemonía democrática«, donde, dijo, «el Parlamento funcionaba a full, porque no sacó ni una sola ley sobornando a nadie y no se obligó (a ningún legislador) a votar».

«Vino otro partido, y no pudo construir su hegemonía democrática«, apuntó contra el Gobierno de Cambiemos, que, dijo, generó «el tarifazo, la reforma previsional y trajo al Fondo Monetario Internacional (FMI)».

En ese sentido, consideró que no hubo «catástrofe más grande que el endeudamiento que se produjo entre 2015 y 2019″.

«Vamos a necesitar que los dirigentes políticos en Argentina estén unidos todos juntos frente al principal desafío de revisar ese acuerdo con el FMI. No para no pagar, sino para que nos dejen crecer. Es imprescindible el cambio de actitud en lo fundamental. Ponernos de acuerdo en esto, porque si no, podemos tener 20 vacas muertas 80 mil toneladas de litio, pero nos van a seguir endeudando«, remarcó la exmandataria.

Por último, aseguró que pretende “aportar ideas y discusiones para dejar atrás un debate tan chato» y afirmó que le tiene «mucho temor a la fragmentación política».

FUENTE: TELAM

