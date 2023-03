Velázquez: “Es un día de alegría porque reivindicamos nuestra lucha»

En el marco de un nuevo 8M, la cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la Cartera Educativa invitó, como lo hace cada año, a todas las mujeres que integran el equipo de trabajo a unirse en una foto institucional en la sede central del Consejo Provincial de Educación; reivindicando y acompañando la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos.

En este sentido, María Cecilia Velázquez destacó que en nuestro país este día fue cobrando visibilidad en los últimos 15, 20 años, producto también de las políticas de género que se desarrollaron a partir del año 2003, con leyes sucesivas, a través de las cuales Argentina es un ejemplo en el mundo.

Al mismo tiempo, señaló que “para toda la sociedad es un día de reflexión, centrado más en el aporte que hacen las mujeres y las diversidades en la transformación de las realidades; en donde todos vemos las dificultades y problemáticas esenciales en el crecimiento de la humanidad».

“También, es un día de alegría porque reivindicamos nuestra lucha y todo lo que es necesario seguir construyendo”, enfatizó. “Las banderas que nos acompañan subrayan particularmente que a 40 años democracia, no hay democracia con presas políticas, no hay democracia con presos políticos, no hay democracia con proscripciones y no hay democracia con persecuciones”.

Recordó cuando la gobernadora Alicia Kirchner finalizó el discurso de Apertura de Sesiones del Parlamento santacruceño, las mujeres allí presentes cantaron “No fue magia, nos gobierna una mujer”, porque reivindicaron esa conducción política; “ya que muchas de las políticas públicas que lleva adelante la gobernadora, legitiman y amplían derechos al dar oportunidades a las compañeras y compañeres”. Y de esta manera, subrayó, “sumar a la visión tan clara que tiene de cómo seguir transformando Santa Cruz, para que sea una provincia cada vez más igualitaria”.

En ese contexto, hizo hincapié en un hito importantísimo: la creación del Ministerio de la Igualdad. “Esta decisión política marca una definición diferente, concentra la fuerza y el objetivo en la igualdad, que es la lucha de fondo que tenemos las mujeres y diversidades en el mundo”.

A 40 años de Democracia, remarcó Velázquez, “hemos avanzado en muchas cuestiones, pero hay algunas que persisten: la persecución a las mujeres en todos los roles que desempeñamos, cuando aparecemos como indisciplinadas y revoltosas, como hemos sido a lo largo de la historia; también con la colonización en la Argentina. Nos catalogan, nos persiguen y nos simbolizan como locas, histéricas, chorras, putas, etc.”.

Por eso, puntualizó, “hoy 8 de marzo es día muy importante para reflexionar acerca de esto que sigue sucediendo y está presente como estigmatización en el lenguaje, por ejemplo, en las palabras usadas en canciones” En consecuencia, hoy también recordamos, el día de lucha contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres y a todas las víctimas de femicidio. Esa una deuda que tiene la democracia no sólo en Argentina sino también el mundo”.

Finalmente, la titular de la cartera educativa destacó “el mensaje en este día es que somos iguales, y si sentimos o nos hacen sentir que no lo somos, tenemos que organizarnos, unirnos y trabajar para ello, para nosotras y para las que vienen; sin olvidar como lucharon las que hoy no están”.

