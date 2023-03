Aníbal Fernández dijo que es «tonto» pretender que el Presidente se ponga al frente de la situación en Rosario

El Ministro de Seguridad de la Nación le contestó al intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien ya le realizó varios reclamos al jefe de Estado.

Tras los reclamos del intendente de Rosario, Pablo Javkin, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, descartó la presencia del presidente Alberto Fernández en Santa Fe. Al mismo tiempo, sostuvo que es «tonto» pretender que el mandatario nacional se ponga al frente de la situación en la provincia.

El integrante del Gabinete Nacional aclaró que el mandatario no es el encargado de ejecutar las políticas diseñadas para combatir la peligrosidad de la zona, pero subrayó que es conocedor de cada decisión que se toma.

Bajo ese marco, Fernández remarcó que es el Gobierno de Santa Fe, a cargo de Omar Perotti, el que debe «tomar las decisiones». Por su parte, el Ministro de Seguridad descartó pedir la intervención de la seguridad del territorio, y reveló que aumentan a diario los efectivos enviados por Nación.

En ese sentido, explicó: «Se hace a través del Congreso. Si lo hace, es un tema federal. Creo que puedo pedirlo desde el punto de vista constitucional, pero no tengo la vocación de hacerlo, tiene que ser la propia provincia la que toma las decisiones».

A su vez, el funcionario nacional señaló: «Somos muy firmes en lo que hacemos, tomamos decisiones, tomamos personal y somos buenos tomando personal y no nos falla». Además, sumó: «En Santa Fe, llevamos en la gestión 4 ministros y 10 jefes de Policía, eso no lo he hecho nunca. No sé por qué la provincia actúa de esa manera, nosotros tenemos nuestros hombres con instrucciones precisas, trabajando».

