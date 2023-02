Poker argentino en los premios The Best: Messi, Dibu Martínez, Scaloni y los hinchas

A dos meses y poco más de la inolvidable final con Francia y el título del mundo en Qatar. A poco menos de un mes de los amistosos en los que se celebrará la epopeya. En París, vaya paradoja del destino. Ahí, en la capital francesa, Argentina copó el The Best y que siga la fiesta. Lionel Messi, Lionel Scaloni, el Dibu Martínez y la hinchada fueron premiados como los mejores por el Mundial 2022. Nunca en la historia de estos premios un país había los había copado de esta manera.

El cierre de la gala, claro, estuvo dedicado a Messi. El mejor del mundo recibió su merecido premio, el que ya había conseguido en 2019 y vuelve a ser elegido como lo que es.

Pero Leo, como en Qatar, no estuvo solo ni mucho menos. Dibu Martínez fue el primero en recibir el galardón tras superar en la votación al belga Courtois (no estuvo en la gala) y al marroquí Bono. El arquero brindó un emocionante discurso, en el que valoró el trabajo de sus padres.

Un ratito después llegó la hora de Lionel Scaloni. Justo el día en el que se confirmó su contunidad al frente de la Scaloneta, el santafesino superó a dos pesados como Guardila y Ancelotti y recibió el premio de manos de Fabio Capello. «Es para la gente», declaró.

«Es un placer volver a estar acá, entre los tres mejores con Benzema, que no está acá, y Mbappé. Los dos tuvieron un año grandísimo. Es un honor volver a estar en la gala y ser el ganador«.

«Quiero agradecer a mis compañeros porque hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu. Estamos en representación de Ellos. Sin ellos no estaríamos acá, como lo dijo mi técnico, Scaloni«.

«Este año fue una locura para mí. Pude cumplir mi sueño después de tanto pelear e insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir, y yo gracias a dios lo pude obtener».

«Por último quiero agradecerle a mi familia, a la gente de argentina por como vivieron ese mes tan especial que va a quedar en nuestro recuerdo y le mando un beso especial a mis hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y vayan a dormir ya».

«Me pongo nervioso cuando me toca subir, me sigo poniendo nervioso todavía. Hay que disfrutar de todo eso, de ver a ex jugadores, estar al lado de Ronaldo, de Roberto Carlos al que conozco de hace tiempo y las veces que lo veo es con cariño. Y estar en gala con grandes jugadores y compartir con ellos cada vez se disfruta más«.

«Lo de Scaloni (que haya renovado) me pone feliz, lo dije en su momento, es buenísimo para este grupo de la Seleccion que si bien ya ganaron todo y son un grupo DE jóvenes, tienen mucho para dar en la Selección. Scaloni la formó y los conoce de memoria. Y con respecto a Argentina, tengo muchísimas ganas de poder llegar al día de los partidos y disfrutar«.

