Municipio y Sanmartinianos inauguraron la Plaza del Libertador San Martín 

En una mañana fresca y ventosa, identidad de la Patagonia, el Municipio de Caleta Olivia y la Asociación Cultural Sanmartiniana, dejaron inaugurada la Plaza del Libertador San Martín en un acto institucional que contó con el amplio acompañamiento de vecinos y autoridades comunales y provinciales.

Este sábado 25 de febrero, fecha en la que se conmemora un aniversario más del natalicio del General José de San Martín, se dejó inaugurado el proyecto originario de la comisión sanmartiniana, que hace años buscaban ser escuchados y esta gestión municipal, tras su promesa, hoy acompaña el sueño de su referente, Argentino López y demás integrantes de la Asociación.

Con la presencia de vecinos y vecinas, funcionarios, e instituciones intermedias, se primeramente se procedió al descubrimiento de las placas impostadas, para luego recibir la bendición al monumento, en una sentida oración ofrecida por el Diácono, Mario Sosa.

Posteriormente, en un clima de sumo respeto, la banda proveniente de Comodoro Rivadavia, hizo sonar sus trompetas por el minuto de silencio, en homenaje al Padre de la Patria, continuando con la colocación de ofrendas florales por parte de las autoridades provinciales y municipales.

Al momento de brindar las palabras alusivas, el Primer Mandatario local, consideró que esto no debe ser una plaza únicamente. “Algunos no saben lo que significó San Martín para la argentina y el mundo. Por eso, el Municipio con la Asociación Sanmartiniana, debemos hacer docencia para que no sea solo un monumento que lo veamos, sino para quererlo, interpretarlo y cuidarlo” manifestó.

A su vez, el vicepresidente de la Provincia, Eugenio Quiroga destacó la perseverancia, el trabajo y esfuerzo de Argentino López, “por su gran dedicación, porque esto es para Caleta Olivia, para todos los vecinos”, reconoció, y dijo finalmente, “el Municipio acompañó algo que los caletenses pedían”.

En su alocución, el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Argentino López, agradeció al intendente, Fernando Cotillo por acompañar este sueño, como también a la familia Otamendi por su significativo aporte, y a algunos ciudadanos que colaboraron.

“Caleta Olivia, desde la humildad de su Gorosito y de la Virgen del Valle, hoy tenemos la compañía de Don Pepe, como lo llamaban sus más cercanos amigos”, expresó, en referencia al prócer,

Y Continúo recitando, “por la presente realidad social en sus usos y costumbres diarias, esa es la cusa primera que nos ha llevado a levantar este monumento que, a partir de hoy, le da presencia permanente, el arquetipo argentino, General José de San Martín”, esgrimió previo al ferviente grito final: ¡Viva la Patria! ¡Viva! Respondió al unísono el público.

Participaron, al igual que los mencionados anteriormente, la ministra secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez, la Diputada por Municipio, Liliana Toro, secretarios comunales, instituciones intermedias con sus respectivas banderas de ceremonia y público presente, quienes entonaron al final la Marcha de San Lorenzo, como homenaje al gran Libertador.

Reconocimientos

Como agradecimiento de su colaboración, dedicación y entrega por el legado de San Martín, esta Asociación reconoció con una medalla bendecida, a cada uno de los actores sociales, que con inmenso compromiso patriótico aportaron para llegar a este día.

