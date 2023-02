Alicia: “Nos tenemos que sentir orgullosos que con fondos propios podamos hacer estas obras”

En el marco de su visita a Perito Moreno, la gobernadora Alicia Kirchner fue entrevistada por un medio de comunicación local, oportunidad en la habló de las obras que lleva adelante el Gobierno de Santa Cruz en la ciudad.

Consultada sobre los trabajos que se llevan adelante actualmente, en primer lugar, Alicia saludó especialmente a todas las familias de Perito Moreno y agradeció el afecto con el que fue recibida la delegación que encabezó, con motivo de entregarse una nueva autobomba a los Bomberos de la localidad.

“Estoy muy contenta con los avances, me acuerdo cuando se tomó la decisión del interconectado y ahora tiene un avance del 50%. Esto le va a cambiar la vida a la localidad de una manera impresionante, y ojalá que se cumpla con los tiempos. Supongo que antes de fin de año esta obra va a estar terminada y eso será un antes y un después para Perito Moreno”, comentó.

Después ver el avance en la construcción de la planta de tratamientos de líquidos cloacales, valoró: “Vi a todo el equipo de la empresa muy contento con todo el trabajo que están haciendo. Eso me alegra, porque a mí no me gusta hablar de esfuerzo, me gusta hablar de compromiso. Y desde el compromiso de la gente de Servicios Públicos, que está dando esa respuesta a una localidad que está creciendo aceleradamente, fíjense donde estaba la primera planta, parecía muy lejos, y cómo es la realidad ahora”.

Por otro lado, se concretó “la entrega de la autobomba, es decir, son obras que tienen que ver con un mejoramiento de la calidad de vida, algunas muy necesarias que hacen a la vida diaria y otras de infraestructura como el interconectado”, señaló.

En cuanto a los beneficios, la gobernadora agregó: “La verdad que va a permitir un desarrollo de toda la comarca, como hablábamos con el intendente, porque se trata de El Pluma-Perito Moreno-Los Antiguos, y nosotros lo estamos haciendo con fondos propios, con fondos de los santacruceños y santacruceñas que estoy tratando de administrarlos lo mejor posible. Nos tenemos que sentir orgullosos que con fondos propios lo podamos hacer”.

Además, recordó que «estas obras eran nacionales, en algún momento alguien decidió que no se hicieran, allá por el 2015-2016, y sin embargo con la fuerza santacruceña avanzamos y seguimos avanzamos, así que agradezco al pueblo de Perito, y a los trabajadores que la hacen”.

Por último, y sobre el encuentro con Casarini, manifestó que dialogaron “de muchas cosas, pero el eje principal siempre es el desarrollo de hoy y del futuro de Perito Moreno”.

La Planta

Sobre los detalles de la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, el empleado de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) del área de Técnica, Omar Olave, explicó sobre la edificación que “la planta salió a través de Nación, se hizo un convenio con Provincia y luego la licitación pública por parte de Servicios Públicos”, luego “se adjudicó la obra a la empresa contratista de Buenos Aires BIOINGEPRO S.R.L. que está ejecutando la obra”.

Se estima que la obra avanzó en un 70%, informó Olave, mientras que el plazo de obra es de 14 meses. “La empresa de Buenos Aires, tal vez no está familiarizada con lo que es el clima en Santa Cruz, tuvo un retraso por el factor climático así que en principio estaban solicitando 90 días más para esta ampliación del plazo de obra, porque están atrasados, fuera de programa”, puntualizó.

“Se estima que también una vez que tengan terminada la parte de obra civil, ellos van a poder continuar los trabajos”, manifestó el empleado de SPSE.

El agua que es resultado del procesamiento en planta “puede ser utilizada para riego, porque la planta estaría preparada incluso para hacer extracción de barro para emplear como abono; si al Municipio le interesase utilizar ese agua para riego se puede utilizar”.

(Fuente: AMA Santa Cruz)

