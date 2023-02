Pico Truncado: El Polo Obrero se solidariza con las Familias ocupantes de las 10 viviendas 

El Polo Obrero se solidariza con las vecinas que junto a sus hijos están ocupando en estos días las denominadas “ 10 viviendas”.

Esta situación se produce en un cuadro angustiante de los precios de todos los productos de la canasta básica; y por supuesto de los alquileres. Mientras que la falta de trabajo genuino entre la juventud y especialmente entre las mujeres es dramático. Los pocos ingresos que pudiera tener una familia por la AUH o el Potenciar Trabajo es absolutamente insuficiente. Por ello en una casa conviven hasta 11 personas; así lo declaró en los medios una empleada municipal y mama de una de las ocupantes; esta realidad se repite en todas las localidades de Santa Cruz.

La construcción de viviendas populares en Santa Cruz, no solo es inexistente, sino que las iniciadas hace años, han sido abandonadas por la constante CORRUPCIÓN que rodea a toda la obra pública, hecho que se repite en esta oportunidad con la Empresa Mata Negra.

“Estamos anotadas en el IDUV desde hace más de 10 años y nada, somos mujeres nacidas y criadas en Pico Truncado; somos trabajadoras, emprendedoras y la mayoría con estudios pero así y todo no podemos tener un trabajo como la gente porque más de $ 40000 no te pagan en ningún lado y si buscas alquiler están todos arriba de $ 35000 y no te permiten hijos en ningún lado con suerte y si encontrás algo todos los meses sube el alquiler, no queremos nada de arriba; si podemos pagar las casas en cuotas para que sean nuestras mucho mejor” relataba una de las jóvenes con su hijita en brazos.

Desde el Polo Obrero, denunciamos las amenazas e intentos de represión por parte de la Policía de Alicia Kirchner; cuando los familiares y amigos se acercaban a llevar comida y leche para las compañeras y sus hijos.

HACEMOS RESPONSABLES DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE TODOS LOS OCUPANTES Y SUS FAMILIARES AL GOBIERNO PROVINCIAL; AL INTENDENTE MUNICIPAL; A LOS DIPUTADOS PROVINCIALES Y NACIONALES Y A LOS SEÑORES CONCEJALES.

Llamamos a todas las organizaciones sociales a rodear de solidaridad estas familias; y exigimos una solución definitiva al problema de la vivienda en Santa Cruz, pues son miles de familias que atraviesan una situación similar.

POLO OBRERO PICO TRUNCADO

