Caleta Olivia recibió los camiones del Programa ESTAR

En un trabajo mancomunado entre Nación, Provincia y Municipio el dispositivo de atención sociosanitaria estará en la ciudad 22 y 23 de febrero con diversas especialidades de manera gratuita.

El Intendente Fernando Cotillo recibió los cuatro camiones junto al Director del Hospital Zonal Gerardo Romani y la Secretaria de Desarrollo Comunitario Elizabeth Pintos para dar a conocer a la comunidad de qué manera de desplegará el programa ESTAR (Estretagia Sanitaria Territorial Argentina), que tiene como objetivo acercar a los vecinos prácticas sanitarias gratuitas.

El programa consiste en cuatro camiones con ocho consultorios que brindarán atención en las siguientes especialidades: clínica médica, pediatría, enfermería, odontología, salud sexual y reproductiva, diagnóstico por imágenes, vacunación de calendario nacional y COVID, además de actividades referidas a la promoción y prevención en salud.

En ambas jornadas se entregarán los turnos a partir de las 9 de la mañana y la atención se extenderá hasta las 14 horas. “Estamos trabajando para ver si podemos extender el horario hasta la tarde, para poder llegar también a quienes trabajan hasta la tarde”, indicó el Intendente Cotillo.

Por su parte, el Director del Hospital Zonal Gerardo Romani explicó que la colaboración desde el nosocomio será con el personal profesional con el que cuenta la ciudad.

“Es importante que la gente de Caleta Olivia aproveche esta oportunidad, porque está pensado para las personas que viven alejadas al hospital y las clínicas, sobre todo para aquellos que no tienen obra social y no pueden acceder a la atención sanitaria. Desde los CIC vamos a comunicarnos con las familias que sabemos que no cuentan con prepaga, para que estén informadas sobre esta oportunidad”, expresó Elizabeth Pintos

Por último el Intendente Fernando Cotillo instó a los vecinos a aprovechar al máximo este tipo de visitas: “Lo que tenemos acá es un hospital ambulante, desde el Municipio ponemos la logística, el lugar, la comida, el hospedaje y todo lo referido a la gestión para que esto sea posible”.

Los cuatro vehículos estarán en la playa de estacionamiento del Complejo Deportivo Municipal Ingeniero Knudsen de 9 a 14 horas el miércoles 22 y jueves 23. En cuanto al transporte, Urbano SE comunicó que habrá servicio gratuito el miércoles 22 de febrero desde el barrio Hípico (zona de encuentro Arbolito) y por la calle principal de Zona de Chacras hasta el Complejo deportivo a las 8.30 horas y el regreso será a las 12 horas.

Comentarios

comentar