Velázquez: “Fue una reunión histórica con acuerdos importantes para el sector docente a nivel nacional”

Tras el cuarto intermedio que se fijó el 9 de febrero, en la jornada de ayer se retomó el diálogo en la mesa de negociación nacional. En representación del Consejo Federal de Educación – Región Patagónica, la titular de la Cartera Educativa de Santa Cruz, María Cecilia Velázquez se hizo presente en dicho encuentro. El presidente Alberto Fernández e integrantes de su equipo de trabajo fueron parte de la reunión y señalaron que comenzó un cambio de paradigma.

“Esta reunión fue caracterizada por todas las organizaciones sindicales presentes como una reunión paritaria con acuerdos históricos. Por tal motivo, se incorporaron al cierre de la misma, el presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa y su par de Trabajo, Raquel Olmos”, indicó al respecto, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, quien además explicó esta reunión paritaria fue denominada como histórica y con importantes acuerdos, esencialmente porque se centralizó en tres aspectos. “En principio por llevar el salario mínimo docente garantizado nacional, de $90.000.- a $130.000.- en el mes de marzo, ofreciendo la Nación a aquellas provincias en las que no se llegue a ese mínimo establecido recientemente. Estamos hablando de un mínimo sin antigüedad ni FONID, la Nación acudiría al fondo compensador para que esas provincias alcancen ese salario docente. El segundo aspecto, tiene que ver con mandar un proyecto de financiamiento educativo que lleve del actual 6% al 8% del Producto Bruto Interno (PBI) el presupuesto destinado a Educación. Y el tercer aspecto tiene que ver con la caracterización del salario docente como función docente y tarea didáctica en una serie de ítems que serán excluidos del pago del impuesto a las ganancias”, detalló.

Otro punto que marca que el encuentro fue relevante, tiene que ver con el acuerdo salarial al que se llegó, dado que se trata de un incremento del 33,5% al mes de julio de 2023, a ser pagado en tres tramos. También se incrementó el FONID a partir del mes de marzo que iría de $12.000.- a $15.000.- y en el mes de julio a $ 16.000.-

En ese marco, Velázquez manifestó que la provincia de Santa Cruz actualmente está sesionando en paritarias desde el 29 de diciembre pasado y tras un cuarto intermedio, las negociaciones se retomaron el 24 de enero pasado. “Hicimos una propuesta que no solo supera al mes de enero en el salario mínimo docente a nivel nacional, ya que en ese mes con la propuesta de la cláusula gatillo y el 4% retroactivo a enero, estaríamos llegando a un sueldo testigo sin antigüedad y con el 100% de zona a $133.000.- sin el FONID. Es así que en el mes de enero se superaría la propuesta nacional, y en el mes de junio se llegará al 34%. Asimismo en Santa Cruz por un decreto del ex gobernador y presidente, Néstor Kirchner, los docentes no pagan impuesto a las ganancias”, expuso. Asimismo consideró que en las mesas de negociación provincial se apunta a llegar con un trabajo intenso y anticipado al inicio del ciclo lectivo que será el 27 de febrero.

“Celebramos estas conquistas a nivel nacional. De hecho las medidas de tomar ciertos ítems del salario docente en su función didáctica y pedagógica como exhimible del impuesto a las ganancias es una medida que se toma como ejemplo de lo realizado por Néstor Kirchner en Santa Cruz. Estamos con el convencimiento de que la propuesta que hemos hecho en la provincia es superadora y estamos esperanzados de que esto sea comprendido por el colectivo docente”, agregó.

“Es importante destacar que tanto el presidente Alberto Fernández como los integrantes del equipo de trabajo que lo acompañaron, subrayaron como un cambio de paradigma contemplar a la educación como una inversión y no un gasto, tal cual lo indica permanentemente la gobernadora Alicia Kirchner”, finalizó.

