Rodríguez: “Aún no puedo creer lo que pasó”

Así lo manifestó María Fernanda Rodríguez, directora artística de la delegación que representó a Santa Cruz en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín, luego de la puesta que realizaron el pasado viernes bailarines y bailarinas de la provincia en el escenario mayor Atahualpa Yupanqui.

La emocionante presentación de la obra argumental “Malvinas nos une” en la Plaza Próspero Molina de Cosquín no dejó indiferente a nadie, causó una gran ovación por parte del público y un furor en redes sociales impulsado por quienes veían el show a través de la televisión. El digno homenaje a los caídos en Malvinas, ex combatientes, madres y enfermeras fue protagonizado por la delegación de Santa Cruz, integrada por un cuerpo de baile y musical, que desplegó todo el espíritu malvinense de la provincia.

Al respecto, María Fernanda Rodríguez, quien junto a Carlos Gleadell encabezaron la dirección artística de este inmenso desafío que superó las expectativas de ambos, indicó: “Mi sensación es de felicidad, aún no puedo creer todo lo que pasó, leo cada mensaje y nota en los medios y eso me emociona aún más, a veces no puedo contener las lágrimas, no puedo creer lo que generamos en los jóvenes y en los públicos, es una satisfacción inmensa seguir malvinizando“.

Por su parte, Gleadell expresó: “Quedé emocionado, me shockeó salir al escenario y ver tanta gente de pie, emocionadas muchas de ellas en un aplauso sostenido, eso me dejó muy impactado, ver la plaza colmada de pie aplaudiendo emocionada, creo que es el mejor resultado y por sobretodo haber conversado con veteranos de guerra de otras provincias que se acercaron y nos agradecieron”.

Jamás se esperaron tal repercusión, y ambos indicaron la sorpresa que se llevaron cuando tantos medios de comunicación y personas de distintas partes del país los felicitaban por el gran trabajo que se vio reflejado en la presentación de la delegación, lo cual detrás de escena tuvo un inmenso esfuerzo para concretar ensayos y conseguir que lxs jóvenes bailarinxs interpreten cada emoción visibilizada, para lo cual recurrieron a clases de actuación, ver documentales, analizar libros y tener conversaciones con ex combatientes. “Fue muy fuerte cuando tuvimos una charla con los veteranos de Río Gallegos, muy emotivo porque terminaron todos llorando, sintiendo lo que es Malvinas”, indicó Rodríguez.

Por último, ambos agradecieron a la Secretaría de Estado de Cultura y al Gobierno de Santa Cruz por permitir este viaje y esta representación que cumplió el sueño de 42 jóvenes, músicxs y cantantes, y que se convirtió en un show inolvidable que destacó a la provincia en el escenario Atahualpa Yupanqui en la 63° edición del Festival Nacional del Folclore de Cosquín.

