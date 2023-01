La dura respuesta del Kun Agüero a Zlatan Ibrahimovic tras las críticas a los jugadores de la Selección Argentina

El Kun no se calló, salió en defensa de sus compañeros del seleccionado y recordó algunas malas actitudes que tuvo el sueco adentro de la cancha durante su carrera.

Los dichos de Zlatan Ibrahimovic sobre el comportamiento de los jugadores de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 dieron que hablar. Y uno de los primeros que salió a responderle fue Sergio Agüero, quien disparó con dureza ante el sueco.

¿Qué había dicho Zlatan? «Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar», aseguró el futbolista de 41 años, al tiempo que se mostró «preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar». Y agregó: «Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer porque no se gana así».

Este miércoles, en uno de sus streams a través de Twitch, el Kun empezó: «Zlatan, recordemos que vos jugando también te portabas mal».

«El dicho en Argentina es: ‘no escupas para arriba si te va a caer'», siguió el argentino. Y contraatacó: «De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado. Es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni clasificaron».

Además, el Kun recordó una situación vivida años atrás en un clásico entre Manchester City y Manchester United. «Me acuerdo de que te peleaste con (Nicolás) Otamendi, también, en un partido entre el City y el United. Discutiste con Pep Guardiola. Me imagino que por algo Pep después te quiso vender del Barcelona», sentenció.

