Por una frase durante el Mundial, Messi ganó un Martín Fierro

El campeón del mundo se quedó con el galardón por los «Mejores 2 minutos virales digitales» por la famosa frase «Qué mirás, bobo».

Si algo le faltaba ganar a Lionel Messi era un Martín Fierro y así fue. El campeón del mundo se quedó con el galardón por los «Mejores 2 minutos virales digitales» gracias a su famosa frase «Qué mirás, bobo» luego del partido contra Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022.

El rosarino estaba siendo entrevistado luego del encuentro y tuvo un cruce con el neerlandés Wout Weghorst cuando le dijo la frase por la que ganó este premio, la cual en su momento sorprendió al mundo y ahora pasó a la historia.

El cruce con el jugador europeo se dio luego del partido entre Países Bajos y Argentina en Qatar. El neerlandés fue quien empató con dos tantos el encuentro, el cual terminó en penales y con victoria para los albicelestes con el «Dibu» Martínez como figura.

Sin embargo, Messi explicó luego: «El 19 (Weghorst), desde que entró al partido fue a provocarnos, a decirnos cosas. Y eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también a mí. No me gusta que hablen antes del partido».

Ahora, el rosarino no solo se consagró con cuanto premio deportivo pudo, sino que también ganó un Martín Fierro.

