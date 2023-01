Alicia: “Estoy junto con mi equipo preocupada por gobernar”

Así lo expresó la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, durante la conferencia de prensa que brindó a los medios de comunicación luego del acto de presentación de la autobomba, entregada en El Calafate, al Cuartel de Bomberos de la villa turística.

Cabe recordar que con el propósito de continuar fortaleciendo a las distintas áreas y fuerzas de seguridad, el Gobierno de Santa Cruz concretó la entrega de esta nueva autobomba O KM de 4.000 litros y de ataque rápido. La iniciativa forma parte del Plan de Gestión Estratégico Integral para todo el Sistema Público de Seguridad e implicó una inversión de casi 65 millones de pesos.

En este sentido, la primera mandataria expresó: “Creo que es muy bueno este equipamiento y realmente sirve para nuestras comunidades”.

Luego rescató que era una deuda pendiente, porque alrededor de «94′ ó 95′ fue la entrega de las últimas autobombas, aunque nos parezca mentira; así nos está pasando con un montón de cosas, y los primeros cuatro años, en la época que gobernaba Macri, la verdad que se tuvo que sacar la Provincia adelante”.

Continuando con esta argumentación, manifestó: “Ahora en la medida en la que vamos pudiendo, vamos equipando todas las áreas esenciales para nuestra comunidad, como hospitales, equipamiento, es decir, todo lo que es necesario para una mejor calidad de vida”.

Consultada sobre el capital invertido en esta gestión destinada a la seguridad pública, Alicia comentó: “Sí, son fondos provinciales, nosotros trabajamos con fondos provinciales, el UNIRSE que es el fondo también de responsabilidad social”.

Asimismo, en respuesta a la pregunta sobre cuáles son sus objetivos centrales, en esta etapa de su segundo período de gestión señaló: “Los objetivos siempre son darle la mejor calidad de vida a la gente. Creo que la vida me premió con la función. Soy nacida y criada, y amo Santa Cruz. Falta mucho ¿no es cierto?, pero uno siempre se tiene que tener una visión y un proyecto. Y seguramente si mirás para atrás, ves las cosas que se han hecho, incluso en El Calafate. No teníamos ruta para llegar a los Glaciares. Por más que había empezado el turismo no teníamos el Aeropuerto. Bueno, el aeropuerto ya está consolidado (entre otras gestiones). El tema es que hay que tener siempre visión; con visión y con trabajo, con hechos concretos, transformás”.

Por último, con respecto al tema del calendario electoral en Santa Cruz, declaró: “No se conoce, lo que pasa es que estoy junto con mi equipo preocupada por gobernar. Todo en su momento y con tranquilidad”.

