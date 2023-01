Guillermo Francella sufrió un incidente al salir del teatro y tuvo que intervenir la policía

El actor se vio en medio de una multitud al salir del teatro y una mujer tuvo que ser apartada por la policía.

El suceso de «Casados con Hijos» se manifiesta en la cantidad de gente que se acerca a ver la obra, que no para de agregar funciones con hasta tres diarias, y el cumulo de personas que además llegan a las puertas del Gran Rex para saludar a los actores.

Por eso, el fin de semana pasado, Guillermo Francella vivió un momento de tensión al querer retirarse del teatro y tener que evadir a las personas que se le agolpaban sobre el auto.

En los videos que se viralizaron en las redes, se pudo ver a una mujer que no quería correrse delante del vehículo del actor y tuvo que intervenir la policía de la ciudad , ya que la joven no entraba en razón y comenzó a los gritos.

El material llegó a LAM que desde su cuenta difundió partes de lo sucedido. Y en el día de hoy, la palabra de Francella para Intrusos llevó tranquilidad al narrar qué fue lo que pasó: «Fue como todos los días saliendo del teatro, donde siempre hay un cordón policial lateralmente del auto que me va llevando y donde voy saludando desde el interior del auto, con la luz de adentro del auto», comenzó explicando Guillermo.

«Pero anoche se puso una chica frente al capó y no podíamos avanzar y teniamos miedo de pisarle un pie o algo. Entonces la policía la quiso correr y la chica se resistió y fue todo un proceso, desde Suipacha hasta Esmeralda, esa resistencia que la chica no aceptaba que la toquen y la policía que no podía hacer nada, y fue un momento muy…», expresó al tiempo que se corrigió y aclaró: «No es que no podían hacer nada intentaban correrla para que nosotros pudieramos avanzar. Porque la gente siempre tiene un comportamiento fantástico y la policía nos ayuda muchísimo a poder transitar esos 100 metros», aseguró.

