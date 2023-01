Fernández Cabral: “Ahora sólo tienen que brillar en el escenario de Cosquín»

Así se expresó el actor y ex combatiente al referirse a la delegación santacruceña que se presentará en el Festival de Cosquín 2023 con una obra argumental sobre la temática de Malvinas. Los 42 bailarines santacruceños junto a los 10 músicos, todos ellos provenientes de distintos puntos de la Provincia de Santa Cruz, se reunieron recientemente en Río Gallegos para ultimar detalles de la presentación que darán en la 63° Edición del Festival Nacional del Folclore de Cosquín.

En este sentido, en uno de los últimos ensayos realizados el día sábado 7 de enero, desde la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de Santa Cruz se invitó a Andrés Fernández Cabral y a Fernando Alturria, ambos veteranos de la Guerra de Malvinas, y este último también presidente del Centro de Veteranos de Guerra «José Honorio Ortega». De esta manera, compartieron con los jóvenes y expresaron su emoción tras presenciar el show que tiene a Carlos Gleadell y Fernanda Rodríguez a la cabeza de la dirección artística.

“Me conmovió la presentación, la energía, la fuerza, el poder interpretativo de los bailarines, la puesta en escena. Fue muy importante para mí porque está en cada cuadro reflejado el sentimiento ‘malvinero’ que se vive desde Santa Cruz con el tema de Malvinas. Hicieron una síntesis maravillosa y conmovedora”, manifestó Fernández Cabral sobre lo que pudo presenciar; y además, agregó que es fundamental malvinizar a través del arte en un escenario como el de Cosquín.

Por su parte, Alturria también dio su punto de vista al respecto, y comentó que: “Malvinas esta grabado a fuego en el santacruceño porque sabe lo que se vivió durante los 74 días del conflicto, y como Veterano de Guerra de Malvinas es un honor y satisfacción cuando se me invita a este tipo de eventos”.

Además, indicó que: “Es un orgullo enorme ver a jóvenes que representen con tanto compromiso, profesionalismo y sentimiento, me transmitieron una energía que desbordaba patria, realmente me emocionó hasta las lágrimas verlos y me identifiqué con toda la coreografía”.

El excombatiente y presidente del mencionado Centro de Veteranos de Guerra también afirmó que la causa Malvinas continuará con estos jóvenes que lograrán hacer “lo que no pudimos”, se trata de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía de las Islas Malvinas, y como dijo también Andrés Fernández: “Ahora solo tienen que brillar en el escenario”.

