Franco Orozco lanzará una canción junto a Los Tekis

El cantante y compositor caletense radicado en Córdoba, lanzará el próximo 11 de Enero una nuevo tema junto a Los Tekis.

“Es un sueño cumplido, son cosas que por ahí uno no se espera, pero pasan. Hace un tiempo se me ocurrió escribir un carnavalito norteño, bien de Jujuy, con lo que sabía y me contaron porque nunca fui. Cuando terminé de escribir esta canción que se llama ‘Carnaval de Amor’ lo primero que dije fue: ‘lo tengo que grabar con Los Tekis’”, comenzó contando el cantante Franco Orozco en comunicación con Voces y Apuntes.

“A los chicos los había cruzado alguna vez en el festival de Cosquín pero no tenía un vínculo de amistad o de confianza como para proponérselo. Las expectativas fueron bajando, pero le escribí al cantante para saber que podíamos hacer. Cuando le mando la canción, Seba (cantante) me llama sorprendido porque les había encantado y obviamente que lo querían grabar. Incluso, después que se lance el tema, lo van a incluir en su repertorio”, explicó.

A partir del 11 de enero, “Carnaval de Amor” va a estar disponible en todas las plataformas digitales. “El tema ya está terminado. Quedó totalmente hermoso y para mí es un placer empezar el año con esto, un sueño cumplido”, concluyó Franco Orozco. ESCUCHÁ EL AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA.

