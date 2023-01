Acuña Kunz: “no va a ser una constante que la gente vaya a morirse por contagiarse de covid”

El Dr. Juan Acuña Kunz se refirió al aumento de casos de covid y explicó que al tener un 90% de la población vacunada, el riesgo de vida es muy bajo y que en la mayoría de los casos la gente lo va a pasar como una gripe común.

“Han aumentado sensiblemente los casos, con algunas muertes y también ingresos a terapia en todo el país. Obviamente en Santa Cruz también ha habido un repunte. Lo que se recomienda es que, ante cualquier cuadro gripal, la persona se aísle por al menos cinco días y consulte a su médico, además de pedir un test de farmacia para sacarse la duda”, explicó el Dr. Juan Acuña Kunz en comunicación con Voces y Apuntes.

Más allá del aumento de casos, el doctor explicó que esta situación no debe alarmar a la población. “La gente no se debe preocupar demasiado, sobre todo por el tema de las vacunas. Teniendo tres dosis hay un fuerte cuadro de respuesta ante estas cepas. No hay que tomar tan livianamente que se murió un paciente, pero hay que saber como estaba ese paciente desde el punto de vista inmunológico. No va a ser una constante que la gente vaya a morirse por contagiarse de covid-19, sino que lo va a pasar como una gripe común”, explicó.

Por último, hizo mención al uso de barbijo, que sigue siendo recomendable en lugares que tengan un importante flujo de personas, pero que no es estrictamente necesario y mucho menos obligatorio. Escuchá el audio de la entrevista completa.

