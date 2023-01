Gabriel Murua; “Cotillo golpea otra vez a los vecinos”

En pocos días se van a cumplir dos meses desde que aprobó por unanimidad la reforma a la ordenanza N° 6492 que se refiere a la implementación del Certificado Único de Cumplimiento Fiscal a la hora de solicitar la libreta sanitaria, una medida que “consideramos totalmente anticonstitucional”, manifestó el concejal Gabriel Murúa, autor del proyecto, y que priva a quien tiene deudas municipales, de la posibilidad de conseguir un trabajo en la actividad comercial o industrial de la ciudad.

El pedido de reforma de autoría del Concejal Gabriel Murúa fue votado por los 5 concejales a favor, incluidos los del oficialismo; en esa oportunidad, y por iniciativa del Presidente del Cuerpo concejal Miguel Troncoso, se incluyó que quede exento del pedido de dicho certificado, a quienes deben renovar el carnet de conducir, poniendo como argumento la misma situación, es decir que mucha gente lo necesita para desarrollar sus actividades laborales.

«Lamentablemente hace dos meses se votó y todavía se sigue implementando de manera arbitraria, y desde el Ejecutivo no se cumplen las normas votadas por el Honorable Concejo Deliberante, por lo que siguen solicitándole a los contribuyentes el libre deuda, generando grandes trastornos a quienes necesitan trabajar para llevar el pan a su mesa», declaró el edil Gabriel Murúa, y agregó: “reitero desde el lugar que me toca como representante del pueblo, al pedido público para que el Intendente cumpla con sus funciones y deje de perjudicar a las y los trabajadores de nuestra ciudad. No sólo es importante recaudar, sino también hay que ponerse en el lugar del otro, de aquel que necesita de la sensibilidad de su municipio, de ayuda y especialmente de no coartarle a nadie la posibilidad de trabajar por una deuda municipal y que esto tristemente impida la posibilidad de subsistencia de una familia”.

La Ley vigente establece que el Ejecutivo Municipal tiene 20 días, una vez que la medida es enviada desde el Honorable Concejo Deliberante, para promulgarla o vetarla, “pero en este caso los plazos se cumplieron y tampoco está en vigencia como debería ocurrir si este Intendente cumpliera con lo que está establecido”, y añadió: “por eso le pido también a los concejales oficialistas que no miren para otro lado de manera cómplice y que se sumen al pedido para que el Ejecutivo cumpla con sus obligaciones en beneficio de su pueblo, de su gente».

Dicha iniciativa fue votada en la sesión ordinaria N° 576 celebrada el 10 de noviembre y hasta el día de la fecha todavía no se ha publicado en el boletín oficial, ni tampoco fue remitida al Honorable Concejo Deliberante como vetada o promulgada, por lo que tendría que estar sancionada de oficio por los tiempos legales transcurridos, aunque hasta el día de la fecha desde el municipio siguen exigiendo dicho certificado.

Comentarios

comentar