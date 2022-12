José Dante Llugdar; “El funcionamiento de esta Institución se refleja en la capacidad, responsabilidad y compromiso de nuestra gente”

En el brindis por las fiestas de Fin de Año del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Dante Llugdar -su Secretario General y Presidente de la entidad Mutual y la Fundación- puso en valor las aptitudes de Comisión Directiva y el personal que conforman dichas entidades para sostener en el tiempo un trabajo mancomunado.

“Fue un año más que intenso, no puedo dejar de agradecerles a cada uno de ustedes porque hay que tener compromiso y a mí me llena de satisfacción ver lo que hace la gente no solo en la Sede Central sino también en cada localidad, donde los veo trabajar día a día y el tesón que le ponen, por ejemplo en lo que fue la organización de la fiesta, de la forma en que lo encararon y cómo le hicieron”, señaló.

En las instalaciones del SUM de Eventos del Centro Recreativo y de Salud que lleva su nombre en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el líder sindicalista señaló la particularidad de que el equipo de trabajo no es numeroso: “en la Comisión Directiva somos trece personas más la Comisión Revisora de Cuentas, a quienes se suman la gente de la Mutual y de la Fundación en Santa Cruz y en Chubut”.

“Si se hace el análisis de la cantidad de cuentas que hay, podemos ver que en Kilómetro 5 tenemos la flota de la Institución y a todas las personas preparándose con los equipos para poder hormigonar y esto me llena de satisfacción, como cuando voy a Buenos Aires y veo el Hotel Tanguero en la forma que lo tienen y lo cuidan, cómo lo proyectan, lo mismo con la fábrica de aberturas en Pilar”, ejemplificó Llugdar.

En tal sentido, indicó que “eso quiere decir que llevamos una sinergia, que nos empujamos entre todos y esto tracciona así, por lo que aquel que no está a tono se acomoda rápidamente porque no tiene posibilidad de hacerlo de otra manera ya que somos como un tren, donde todos los vagones funcionan a la misma velocidad y eso se refleja en la capacidad de nuestra gente, en su responsabilidad y compromiso”, agradeciéndole a todos los presentes en nombre de la Institución.

