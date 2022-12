Alicia recibió a Tayhana, la reconocida DJ caletense de proyección internacional

La gobernadora Alicia Kirchner recibió en audiencia a Tayhana, la joven productora musical de Caleta Olivia, actualmente radicada en México. A principios de este año, el nombre de esta artista santacruceña resonó en los medios de todo el mundo, tras su participación en el icónico hit Motomami (2022) de la cantante española Rosalía. De esta audiencia participó, además, la ministra de la Igualdad e Integración de la provincia, Agostina Mora.

Tayhana es una DJ y productora musical originaria de la ciudad patagónica de Caleta Olivia en Santa Cruz, que hace años se radicó en México para seguir creciendo a nivel profesional y enfrentar nuevos desafíos en su carrera artística.

Acerca de su encuentro mantenido en la jornada de hoy, con la Primera Mandataria Provincial, la renombrada artista expresó que “es la primera vez que estoy con Alicia (Kirchner) y que visito Río Gallegos” y que “es muy lindo que me reconozcan y se interesen por lo que hago”. “Esto abre la posibilidad a que gente del sur se atreva a soñar, hacer música, y ser disruptivos, como decíamos con la Gobernadora”.

“Uno a veces no se da cuenta de a dónde puede llegar y, atreviéndose a más, de repente se encuentra como yo, en México, trabajando con artistas reconocidos a nivel mundial, y viendo que mi música suena en el cine o en publicidades”, dijo Tayhana, reseñando con orgullo que “esto es algo que empecé a hacerlo en mi casa, con mi computadora”.

Acerca del contexto actual de la música argentina y santacruceña, la joven caletense de proyección mundial señaló que “tengo bastante contacto porque mucha gente me escribe y me comparte su material y, cada vez se ven más artistas emergentes y eso me encanta”.

Acerca de TAYHANA

Dj y Productora de Caleta Olivia. Co-creadora de HiedraH Club de Baile, una de las fiestas más radicales de la cultura club de América Latina. Se estableció en poco tiempo como una de las Dj referentes y favoritas alrededor del mundo por su agresiva manera de tocar combinando diferentes ritmos, BPMs y una gran diversidad de sonidos.

Durante los últimos años tocó en festivales como Lollapallooza (ARG), Mutek (USA), Unsound (POL), Festival Estereo Picnic (CO), Festival Ceremónia (MX), SXSW (TX) y MoMA PS1 (NY-USA) entre otros.

Con base en México, se incorporó a NAAFI, donde editó su primer álbum «Tierra del Fuego», con gran aceptación y reconocimiento por los medios especializados en música electrónica, el cual la llevó a realizar extensos tours por Europa, Asia, y toda Latino América.

Actualmente se encuentra trabajando como productora y beatmaker, llegando a captar la atención de artistas como GAIKA y ROSALÍA, a quien le produjo el beat “CUUUUUuuute” de su último álbum “Motomami”, siendo la única productora mujer del disco.

