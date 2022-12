Juró Romina Saúl y destacó el rol de la defensa pública

Esta mañana, en una ceremonia que tuvo lugar en el salón de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, juró la nueva defensora General de Santa Cruz. Se trata de Romina Saúl, que asume el cargo en reemplazo de Domingo Fernández, quien este mes ingresó al beneficio de su jubilación.

La presidenta del TSJ, Paula Ludueña, fue quien tomó el juramento ante la presencia de integrantes de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, funcionarios y funcionarias.

Tras asumir, la nueva Defensora General de la Provincia agradeció el reconocimiento a su trayectoria de varios años al frente de una Defensoría Pública Oficial de Primera Instancia, espacio que constituye la puerta de acceso a la justicia para diversos grupos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, Saúl sostuvo estar hoy en la Defensoría General representa un desafío para “seguir ampliando el acceso a la justicia, removiendo obstáculos, en vista a los nuevos derechos, a las diversidades, a la progresividad de los derechos de la niñez, a los derechos de las personas privadas de libertad, al reconocimiento de los derechos de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y de las personas con padecimientos mentales”.

La defensa pública trabaja sobre un abanico es muy extenso, sin embargo “tenemos el entrenamiento que nos da la amplitud de competencias de haber transitado la defensa pública multifuero”, destacó.

Destacó especialmente la tarea de defensores y defensoras de la provincia porque “en sus tres instancias es arduo” y “se incrementa cada día con la situación socio económica que afecta a las familias”. Ante esto, “el acceso a los derechos, las diversidades y nuevos paradigmas requieren que nos capacitemos constantemente para estar a la altura de las situaciones que se nos presentan y que son múltiples acciones individuales en relación a cada persona y a cada caso”, marcó.

La Defensora General indicó luego que muchas veces el trabajo de las Defensorías queda invisibilizado, sin embargo “lo que obtenemos como devolución es él agradecimiento de nuestros clientes, que es lo que nos da el impulso y la energía para seguir cuando estamos exhaustos por el volumen de causas”.

De este modo, se ocupó de “reconocer el gran trabajo de los empleados que trabajan en la defensa pública en toda su magnitud, porque sin ellos no sería posible abordar la multiplicidad de las problemáticas de nuestros clientes. Nuestro objetivo es ser útiles para alguien, combatimos la frase que dice que ‘no se puede hacer nada’, porque siempre se puede, y si no figura en el Código Procesal, ahí está la creatividad del funcionario o empleado para dar una solución, que a veces no es total, pero el fin es poner nuestro granito de arena”, ya que- según manifestó- “un cargo o una firma sirven para algo si a través de ellos podemos ser útiles para alguien, de lo contrario tenemos que dedicarnos a otra cosa”.

Finalmente, Saúl agradeció a la gobernadora Alicia Kirchner por haberla propuesto para el cargo, a la Cámara del Pueblo por el aval y a quienes integran el Poder Judicial santacruceño.

Vale mencionar que la Defensoría General ante el TSJ coordina el trabajo de las Defensorías Públicas Oficiales de Primera Instancia, y ante las Cámaras de Apelaciones. La tarea la defensora General es ser la jefa de los defensores y defensoras, tanto de Río Gallegos como del resto de las localidades, teniendo a su cargo la Oficina de acceso a la justicia -OFAJUS- que se encarga de la admisión de clientes, de la distribución de las causas de acuerdo al turno, entre otras funciones; la Oficina de Asistencia Letrada a las Víctimas de Violencia -OAL- que ejerce el patrocinio letrado de quien denuncia una situación de violencia; del Equipo de apoyos interdisciplinario que realiza una gran labor en relación a las personas con capacidades restringidas en un equipo conformado por Peritos Trabajadoras Sociales y Peritos Psicólogas.

En tanto que, otra de las competencias de la Defensoría General es ejercer ante el Tribunal Superior de Justicia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las facultades que tiene el Ministerio Público de la Defensa reconocidos por la Constitución Nacional.

