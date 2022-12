Amplificar cerró a todo ritmo en el escenario de Isla Pavón en Piedra Buena

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Cultura, llevó adelante este viernes 9 de diciembre, en la Isla Pavón de Comandante Luis Piedra Buena, el Programa Amplificar, certamen para bandas y solistas emergentes de la provincia que compiten para participar en fiestas populares y aniversarios.

El evento estaba previsto para el jueves y viernes, con una amplia grilla de bandas y artistas provinciales y nacionales, pero la rigurosidad del clima sólo permitió las actuaciones en la jornada de ayer.

El equipo de LU14 Radio Provincia, perteneciente a la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales de Santa Cruz (AMA), dialogó con los integrantes de Estación Mutante de Río Turbio, que no pudo actuar debido a las inclemencias del tiempo, pero contaron que aprovecharon para conocer y recorrer el lugar.

La banda está conformada por Fernando (vocalista, showman), Guillermo «El Pollo» (viola) y Florencia (bajo), quienes paseando por el predio del Amplificar fueron entrevistados en el estudio móvil de LU 14.

En cuanto al balance, Guillermo cuenta que “hicimos muchos amigos, conocimos mucha gente, eso fue lo positivo de todo, y va a haber una movida más adelante con el compromiso por parte del Secretario Estado de Cultura de que van a hacer una contratación para todas las bandas que vinieron y por las inclemencias del tiempo no se pudo dar» la actuación.

Asimismo, dijeron estar “contentos de haber venido, de participar, y con ustedes de LU 14 igual, no conocíamos el lugar (Isla Pavón)”.

Florencia se sumó a la banda hace «tres o cuatro años», pero la formación tiene muchos más años de existencia, considera la bajista que es «muy poco en comparación con el tiempo que llevan mis compañeros».

«Estación Mutante es una continuación de una banda que teníamos que se llamaba Peter Pan. Decidimos cambiarle el nombre y seguir con los mismos temas, que son de autoría propia. Tienen mucha fuerza», expresó Guillermo.

Además, funcionó la feria de productores para que las y los vecinos, y visitantes disfruten de un paseo, en la Isla, para toda la familia.

En el cierre

En el marco de la cobertura realizada por Canal 9 y LU14, durante la entrevista que Fernando Suárez realizó en el cierre del Amplificar a Ángela Leiva, ella comentó que le “encanta recorrer el país”.

A quienes estén comenzando su carrera artística, “les digo que se animen, a veces la timidez y el pudor son los perores enemigos del artista, lo digo por experiencia; pero también, que se estén bien acompañados, que no hagan las cosas solos, que se apoyen en alguien que los quiere, que entiende lo que desean hacer como artistas; me parece que eso es importante, y después el disfrute del arte en sí”.

Consultada sobre la transformación que experimentó en los últimos años, manifestó que cambió: “Muchísimo, primero y principal porque crecí como mujer, por ende crecí como artista; y todos los días se trabaja en este crecimiento. Tampoco fue de un día para el otro, pasaron muchos años, trece años desde el debut, para bien. Siempre se honra lo que se vivió, en mi caso hay un antes y un después de Ángela, y disfruto de las dos. La del pasado me enseñó, y la del presente también me enseña y tiene un poco más de herramientas para encarar el futuro”.

Sobre sus sueños, señaló: “Me están pasando muchas cosas hermosas en mi carrera. Este año y el anterior han sido dos años intensos a nivel artístico laboral, siempre en ascenso. Estoy trabajando para cumplir metas que en la mente del resto pueden ser inalcanzables, pero para mí no porque las tengo en mi corazón y en mis ideas”.

Luego compartió que este año le tocó salir de gira con los Ángeles Azules por Estados Unidos, y recorrer los mejores escenarios de ese país. “Fue increíble y lo sigue siendo porque los acompaño cada vez que puedo”, afirmó. “Ahora estamos en el famoso Teletón que se hace todos los años, para Estados Unidos y México, yo como la voz y cara visible de los Ángeles Azules en ese evento. Para mí fue increíble, lo van a ver antes de Navidad, creo que la semana que viene, el 17 más o menos. Nadie lo sabe todavía, así que disfrutando de todo eso”.

“Vengo de hacer mi Luna Park, el domingo pasado. Es la primera vez que estoy en un estadio tan grande, con toda esa exposición y todo este crecimiento, fue maravilloso”, manifestó.

La artista está “preparando este año que viene, tengo ganas de volver a actuar, seguir cantando y con giras, desarrollar mi carrera en México y E.E.U.U. que es en lo que estoy trabajando ahora, y con música y colaboraciones nuevas, y disco nuevo”.

En cuanto a las colaboraciones más cercanas, cantará con “Axel, te tiré la primicia”, expresó entre risas.

La próxima fecha de la Selección de Fútbol Argentina la verá en Qatar: “Nos vamos para allá, voy a estar en uno de los Fan Fest que hay para toda la gente que es turista en Qatar. Seguramente vamos a ir a ver el partido”.

Por último, Ángela Leiva habló sobre su visita y cómo fue la recepción: “Santa Cruz es una provincia que me recibió siempre muy bien. El sur es para mí una región que siempre me gusta visitar; estos que pasaron fueron los años donde más vine, y seguramente los que más vendré en el futuro. Tengo los mejores fans en todo el país, y Santa Cruz no es la excepción”.

