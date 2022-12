Policía de San Luís se capacitó en Caleta Olivia

El Oficial Inspector Gustavo Daniel Gatica forma parte de la compañía de Operaciones de Alto Riesgo con asiento en la ciudad de Mercedes, y viajó hasta Santa Cruz para realizar el Curso de Operador Táctico de Fuerzas Especiales para efectivos policiales. Destacó la formación y el profesionalismo de la Policía Provincial.

En este marco, se contó con la participación del Oficial Inspector Gustavo Daniel Gatica de la Policía de la Provincia de San Luis, quien contó: «Fue una grata experiencia, de mucha exigencia física, intelectual y táctica, y la verdad que un honor haber sido capacitado por la sección fuerzas especiales porque es impresionante su profesionalismo y la forma que tienen de transmitir los conocimientos«.

«Elegí Santa Cruz porque era una deuda pendiente que tenía. Su terreno y el clima enseñan mucho y por eso quiero agradecer a la Policía de Santa Cruz que me albergó y que estuvieron siempre a disposición para que no me falte nada«, agregó.

Por otra parte, detalló que en San Luis hay un especialista capacitado en Santa Cruz y esta unidad es reconocida como una de las mejores del país. “Por eso tenía que venir también, para que en nuestra provincia seamos dos especialistas en fuerzas especiales”, expresó.

El curso de Operador Táctico de Fuerzas Especiales tuvo como fin la adquisición y perfeccionamiento de tácticas policiales, combate a cuarto cerrado, definir situaciones de crisis con rehenes y entrenamiento y adoctrinamiento físico, intelectual, táctico y operacional, entre otros

