No es justicia, es venganza

Los intendentes y comisionados de fomento de la provincia, demostraron su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en virtud de la condena que dió a conocer la justicia en el día de hoy.

El documento expresa lo siguiente:

«Los argentinos y argentinas acabamos de asistir a un verdadero golpe moderno que tiene como fin, ya no la condena de un circo montado sobre las obras que se hicieron en nuestra provincia. No, el fin del pelotón de fusilamiento judicial no fue otro que proscribir a la mujer que mejor sintetiza al peronismo, y con él a la esperanza de un Pueblo.

Hoy, intendentes, comisionados y comisionadas de fomento, nos vemos en la obligación moral de repudiar con todas nuestras fuerzas la condena hacia la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en una causa que puso su centralidad en la fenomenal demonización de Santa Cruz, y que fue posible gracias a la ayuda de los actores locales de la derecha.

A Cristina la respaldan la verdad y la historia, que le dio un lugar inigualable en el corazón de un país que devuelve con amor y lealtad los doce años del mejor gobierno desde la vuelta a la Democracia.

A cuarenta años desde el fin de la dictadura cívico militar, está hoy más claro que nunca, que los sótanos de la Democracia siguen vigentes, tensando con el poder económico y mediático, un verdadero estado paralelo y mafioso con fines siempre inconfesables.

Este es un día negro para la Argentina, para quienes creemos en la política como única herramienta de transformación para ampliar derechos, redistribuir la riqueza, garantizar la ascendencia social, la vida digna de todos y todas. Y es ahí donde no nos cabe la menor duda que lo que acaba de ocurrir fue un acto de venganza a la mujer que luchó contra el poder real para que el destino de la Patria sea el que soñamos.

A Cristina le decimos, que no estarás jamás sola y tu coraje arde en el corazón de cada argentino y argentina de bien.

Al Pueblo de Santa Cruz, que no vamos a tolerar este atropello al Estado de Derecho y a la Democracia. Quienes tenemos responsabilidad institucional debemos redoblar el esfuerzo y compromiso con este proyecto político.

Como dijo Néstor: “Salgan y den una demostración de conciencia popular, no se queden esperando un milagro, luchen porque vienen por sus sueños y por el futro de la patria”.

Hoy volvió la proscripción a la Argentina. Unamos fuerzas y vayamos por un nuevo y para siempre Nunca Más.

1. Pablo Grasso – Río Gallegos

2. Fernando Cotillo – Caleta Olivia

3. Javier Belloni – El Calafate

4. Darío Menna – Río Turbio

5. Néstor Tico – El Chaltén

6. Héctor Vidal – Gdor. Gregores

7. Néstor González – Pto. Santa Cruz

8. Federico Bodlovic – Piedra Buena

9. Mónica Vila – Pto. Deseado

10. Osvaldo Maimo – Pico Truncado

11. Mauro Casarini – Perito Moreno

12. Julio Bellomo – Los Antiguos

13. Ana María Urricelqui – Jaramillo y Fitz Roy

14. Tomas – Koluel Kaike

15. Mónica Sánchez – Lago Posadas

16. Darío Godoy – Tres Lagos»

Comentarios

comentar