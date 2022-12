Alicia dialogó con integrantes de cooperativas de familias en Caleta Olivia

En el marco del itinerario que sostiene la gobernadora Alicia Kirchner en la Zona Norte provincial, esta mañana mantuvo un encuentro con las familias de la Cooperativa Patagonia Olivia y Dayca a instancias de la capacitación jornada-taller que se brindó en la localidad. Seguidamente, presenció la jornada de entrega de anteojos en el CIC Rotary a través del Programa Mirarnos.

La primera mandataria santacruceña estuvo presente en Caleta Olivia donde dialogó con integrantes de las cooperativas locales. En el lugar, habló respecto a la labor que desarrollan e instó a continuar trabajando y apostando por la organización para seguir sumando logros.

Sostuvo al respecto: “Lo bueno es que en una cooperativa cada uno cumple un rol diferente y se complementan. Cada uno tiene un carisma diferente en la vida, son todas distintas formas de trabajo, el trabajo es lo más digno y uno tiene que apostar siempre a eso”.

Asimismo, resaltó que “lo bueno es la organización porque toma una fuerza diferente, a lo largo de los años he trabajado y me he ocupado de la organización de diferentes cooperativas de la economía social, podes tener el arreglo de una vivienda, de una escuela, todo lo que tiene que ver con el arte, pero el tema es encontrar lo que te guste y ver que podés ofrecer”.

En otro tramo, Alicia los instó a continuar con la labor y expresó: “Son ustedes los dueños, es una pequeña empresa social, y la labor hay que reforzarla permanentemente, a veces sube y baja el ánimo y la organización, pero lo importante es reunirse, la capacidad la tienen ustedes y las posibilidades también, nosotros, como Estado, tenemos la obligación de dar las oportunidades”. Para cerrar, remarcó que “los santacruceños y santacruceñas, no se olviden, no tienen límites”.

En ese contexto, Víctor Hugo Godoy de la Cooperativa Patagonia Dayca, agradeció a la gobernadora Alicia Kirchner por la oportunidad que les dio. “Quiero agradecerles por todo lo que están haciendo día y a día, y la lucha constante para que la provincia crezca. Y todo este lineamiento nacional, provincial y municipal que hay hacia nosotros. Yo vengo de otra provincia y hoy me siento santacruceña”, expresó. A la vez, señaló que necesitamos estar todos juntos y que sigamos unidos.

Por su parte, Paola Miranda de la Cooperativa Patagonia Olivia reiteró el agradecimiento por estos espacios de trabajo que se van generando. “Creo que es la primera vez que trabajo en un lugar donde me siento bien, segura y con un sueldo digno. El que me conoce sabe que trabajo mucho. me siento agradecida y me gustaría formar mi cooperativa.

Para cerrar, dialogó respecto a la recorrida que mantuvo en el CIC Rotary de Caleta Olivia donde se llevó adelante la entrega de anteojos en el marco del Programa Mirarnos, política que viene desarrollándose en distintos puntos de la provincia. En el lugar, dialogó con las familias presentes e hizo entrega de anteojos a niños y niñas que pasaron por el CIC que, en el transcurso de unas horas de la mañana, recibió a unas 85 familias.

“Habíamos coordinado con el Ministerio de Desarrollo de Nación para hacer una visita en distintos puntos de la provincia en todo lo que hace a oftalmología, particularmente con los chicos, entonces durante los operativos se está detectando que hay chicos y chicas que lo necesitan, así que en el momento se les entregan los anteojos, salvo que exista una mayor complejidad que requiera otro abordaje profesional y se realiza la entrega dos semanas después”, expresó Alicia, quien cerró afirmando que “preventivamente es muy bueno el programa porque se detecta una población importante de niños y niñas que lo necesitan”.

