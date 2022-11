Musk restaurará las cuentas suspendidas y lanzará un nuevo sistema de verificación

El flamante dueño de la red social adoptó la costumbre de hacer encuestas para tomar decisiones. Se calcula que en ellas votan menos del 1% de los 330 millones de usuarios activos de la plataforma. Cuáles son los planes del hombre más rico del planeta.

El magnate Elon Musk, recientemente convertido en CEO de la red social Twitter tras adquirirla por US$ 44.000 millones, realizará una “amnistía general” a todas las cuentas que fueron suspendidas de la plataforma a partir de la semana próxima, al tiempo que lanzará un nuevo sistema de verificación para los usuarios.

“¿Debe Twitter ofrecerle una amnistía general a las cuentas suspendidas, siempre y cuando no hayan roto con la ley o se hayan involucrado en actividades de spam?”, preguntó Musk a sus seguidores en su cuenta de Twitter.

Luego de que los usuarios se inclinaran mayoritariamente (72,4%) por el “sí”, Musk tuiteó: “La gente habló. La amnistía comienza la próxima semana. Vox Populi, Vox Dei”.

Solamente votaron 3.162.000 usuarios, menos del 1% de los 330 millones de usuarios activos de la plataforma.

Con anterioridad, y en el mes que lleva como directivo de la plataforma, Musk restauró las cuentas de algunos personajes públicos que habían sido expulsados de la red social.

Entre ellos se encuentra la cuenta del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuya presencia en Twitter fue eliminada luego del ataque al Capitolio por sus simpatizantes, el pasado 6 de enero de 2021, al considerar la plataforma que el exmandatario incitó a los manifestantes.

Pese a tener su cuenta devuelta, Trump rechazó volver a Twitter al preferir utilizar la plataforma que él mismo impulsó, Truth Social.

Poco después de comprar Twitter, el también CEO de Tesla y SpaceX prometió crear una comisión para moderar el contenido con “una diversidad de puntos de vista” para que lo asesore en estas decisiones, y que no se tomarían acciones al respecto hasta su formalización.

No obstante, la decisión de Musk de restaurar a todas las cuentas suspendidas –incluyendo las que fueron expulsadas por difundir desinformación, teorías conspirativas, mensajes racistas, homofóbicos y de odio– representa otra vuelta de tuerca en sus planes.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022