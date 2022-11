Pablo Grasso: “la gente necesita de esto para volver a reencontrarse en una provincia que tiene que unirse”

El Intendente de Rio Gallegos se encuentra de visita por la ciudad de Caleta Olivia y destacó la importancia de los mega festivales populares, como el que acaba de finalizar en nuestra ciudad y el que muy pronto se realizará en la capital provincial.

Pablo Grasso, Intendente de Rio Gallegos, dialogó esta mañana con Voces y Apuntes y se refirió a la importancia de poder realizar los mega festivales populares para el disfrute de toda la comunidad. “La gente necesita lugares deportivos, culturales, y sociales para poder volver a reencontrarnos en una provincia que tiene que volver a unirse. A todos nos tiene que ir bien”.

Con respecto a las críticas que se generan por el destino de los fondos públicos que son utilizados en este tipo de eventos, remarcó: “Cada cosa tiene que estar en su lugar, no se puede manotear plata de todos lados para tapar agujeros. Esto implica que no solo se divierta la gente de la ciudad, sino la actividad económica que genera. Cuando vienen estos artistas los hoteles funcionan, los restaurantes andan bien, los carros gastronómicos se desplazan por todos lados; y se incentiva al privado a poner más inversión para abrir nuevos negocios y generar nuevos empleos”, señaló el Intendente de la ciudad capital al tiempo que agregó: “si nosotros nos encerramos en esa crítica, vamos a terminar haciendo pavimento con plata que no correspondía para eso, o vamos a estar sacando plata de cloacas para hacer festivales populares. Si logramos que la gente entienda este proceso y nos acompañe, se va a entender de una forma distinta”.

Con respecto al festival que iniciará en diciembre y tendrá alrededor de 20 números artísticos nacionales de todos los géneros, manifestó: “Pronto esperamos sumar a Los Pericos y La Mancha de Rolando. Armamos cinco escenarios, el principal que va a estar en el Boxing Club, otro en el centro, en la casa de la juventud, en el gimnasio de la escuela número uno, otro que va rotando por diferentes barrios. Ponemos 300 bandas locales que tocan en todos los escenarios. El año pasado, esta fiesta fue muy importante y este año la queremos superar. En ese camino estamos”. Escuchá el audio de la entrevista completa.

Grilla completa de artistas:

11 de diciembre: sin anuncio

12 de diciembre: Ysy A – Nicki Nicole – María Becerra

13 de diciembre: El Chaqueño Palavecino – Soledad

14 de diciembre: Los Pimpinela – Palito Ortega – Ricky Maravilla

15 de diciembre: La Delio Valdez – Banda 21 – Damas Gratis – Virus

16 de diciembre: Miguel Mateos – Miriam Hernández- Luciano Pereyra

17 de diciembre: Los cafres, Los Tipitos

18 de diciembre: SORPRESA

