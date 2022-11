Ianni: “La Constitución no se mancha”

En la sesión especial convocada para tratar el Presupuesto 2023 quedó aprobado por unanimidad el Proyecto de la Senadora Ana María Ianni en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Con ausencia de Juntos por el Cambio se aprobó el Presupuesto y se votó la prórroga presupuestaria del Fondo Nacional de Turismo.

En la tarde de hoy el Senado de la Nación convocó a una sesión especial para tratar el Presupuesto de la Administración Pública Nacional. La Ley de leyes quedó aprobada por unanimidad y no fue acompañada por el interbloque de Juntos por el Cambio que se ausentó del recinto. “Es a lo que nos tienen acostumbrados – expresó la Senadora Nacional Ana María Ianni – prefieren montar su espectáculo en los medios que venir al recinto a cumplir con su responsabilidad ante el Pueblo”.

La Senadora destacó las partidas presupuestarias nacionales que permiten dinamizar el crecimiento, continuar la senda de la estabilización macroeconómica, aumentar las fuentes de trabajo y fortalecer el mercado interno.

“El presupuesto que votamos hoy también contempla un importante incremento en lo asignado a la provincia de Santa Cruz” señaló Ianni. Se destacan fondos para las represas, YCRT, el Hospital SAMIC, obras de infraestructura, transporte, viviendas, educación, seguridad y parques nacionales, entre otros aspectos. “Seguiremos trabajando para concretar lo que contempla el presupuesto para nuestra provincia y para gestionar lo que no lo está, siempre con la mirada de hacer lo mejor para los santacruceños y santacruceñas, especialmente para las comunidades que necesitan el acompañamiento del estado nacional para concretar sus objetivos y proyectos de desarrollo” aseguró la legisladora.

Proyecto de repudio

En la sesión la Senadora Ianni solicitó una moción de orden para incorporar al temario el proyecto de declaración de su autoría que repudia el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La constitución no se mancha” expresó Ianni al momento de su discurso “es nuestra carta magna por la que hemos jurado para ejercer nuestra función en virtud del mandato popular que nos han encomendado. En ese ejercicio, que es llevar nuestra tarea como legisladores, es que podemos agruparnos en bloques parlamentarios a fines de expresar nuestra legítima voluntad política”. Y añadió: “Este fallo es violatorio para el ejercicio de nuestras funciones, es violatorio que otro poder del estado, que no representa a nadie porque no es elegido por el voto popular, pretenda limitar nuestras funciones”.

Fondo de Turismo

Otro de los temas abordados y aprobados en la jornada de hoy por la Cámara Alta fue la prórroga de distintos impuestos, entre el que se encuentra el que se aplica a la venta de pasajes al exterior, principal fuente de financiamiento del Fondo Nacional de Turismo.

“Hemos acompañado este proyecto del Senador Closs al momento de su tratamiento, para que esa prórroga se hiciera efectiva lo antes posible, para evitar el desfinanciamiento que iba a ocurrir a fines del presente año. Es de vital importancia garantizar la vigencia del Fondo Nacional de Turismo por la importancia estratégica que reviste la actividad turística en la generación de divisas, creación de empleo y redistribución equitativa de ingresos en el ámbito federal” aseguró Ianni.

Cámara Federal de Apelaciones – Comandante Luis Piedra Buena

En la Sesión Pública Especial también fue aprobado el pliego que nombra a los Dres. Carlos Borges, Nelson Sánchez y Marcelo Bersanelli, como jueces de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena. Designaciones que vienen a resolver un tema que hace al funcionamiento de la justicia federal en la provincia de Santa Cruz, ya que logrará agilizar trámites, disminuirá costos de traslados, brindando de este modo una mayor accesibilidad.

