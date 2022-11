San Jorge RC derrotó a Portugués y es finalista del Austral

Pero Portugués de a poco se fue encontrando y en la primera que aceleró a fondo pudo conseguir un penal por el lado derecho. Soriani buscó el line up, donde cabe destacar que estuvieron parejos todo el tiempo porque siempre pelearon las que no sacaban a favor, en ese line ganado se intentó el maul, parecía que el local había desperdiciado la ocasión, pero recupero con falta San Jorge y eso fue penal para el “Luso” que casi desde la misma posición anterior tuvo revancha con el maul y, a los nueve minutos, Ramón Quinteros llegó al try para que luego Nicolás Méndez ponga el 7 a 3.

Pese a la desventaja, no se cambió el libreto en el elenco de Caleta Olivia. Siguió con más posesión que su rival, pero la buena defensa anfitriona parecía aguantar cualquier embestida -en realidad no le convirtieron ningún try ayer-. Promediando la primera parte Brian Gómez se tuvo que retirar por lesión y entró Franco Valero para remplazar al primera línea. Tuvo dos penales el santacruceño, pero ni Ruiz ni Julio Ayala, yendo a los palos, pudieron descontar para aprovechar la ocasión. A los 24’ vio la amarilla el jugador local Mario Mella, pero ese jugador menos no se notó, ni aún cuando a los 31’ el apertura Ruiz hizo factible un penal cerca de la hache para el 6 a 7 en favor del adversario. Portugués tuvo un penal a diez metros del in goal, pero se buscó el line antes que los palos y la “Cebra” defendió bien. Finalmente el marcador quedó 7 a 6 en el primer tiempo.

Complemento

En el segundo tiempo no bajó ni un instante la dinámica del duelo. Tomó el protagonismo rápidamente el local porque desplegó su juego llevando la ovalada de un lado a otro y la consecuencia fue un maul por la izquierda para que Quinteros nuevamente asiente, pero está vez Méndez no pudo con la conversión en solo ocho minutos para el 12 a 6.

Fue tan oportuno como eficaz el descuento de San Jorge y Ruiz hizo factible el penal tres minutos más tarde, pero todo se volvió para el infarto cuando a los 16’ el propio “10” caletense puso todo empatado en 12. El que se equivocaba perdía. Y si bien tuvo buena defensa Portugués, porque suplió colectivamente las malas decisiones individuales, también cometió penales groseros, gracias a que su adversario siempre buscó ser protagonista. Luego de insistir con dos scrum consecutivos a favor, consiguió el penal a los 22’ Ruiz, desde la derecha y cerca de la línea, para que su equipo vuelva a estar al frente 15 a 12.

Con más ganas que asociación, buscó el dueño de casa volver a marcar y en uno de los ataques provocó la amarilla del win Santiago Casas. Portugués tenía ventaja numérica, solo faltaba tener la pelota, pero en busca de ser protagonista vio la amarilla, Matías Cárdenas y en los últimos 12’ quedaron 14 jugadores por lado. Aunque el que más sufrió fue el local ya que Ruiz anotó su sexto penal en el partido y el 18 a 12 para “Sanjo” a los 31’; en la jugada posterior Agustín Soriani vio la amarilla por cortar con tackle alto un prometedor avance visitante.

Se instaló de medio scrum Alejandro Urra, quien demostró que ni en desventaja se rinde, jugó rápido un penal, fue el cerebro lusitano y encontró a Eduardo Salazar para que llegue al try, iban 74’ cuando tuvo la posibilidad Gómez de poner a “Portu” arriba, pero falló la conversión. Con 13 iguales culminaron ambos por la amarillas, Portugués murió atacando y San Jorge terminó festejando la gran labor defensiva que le permitió ganar el partido 18 a 17, aguantando en la última un line sobre la “22”. Quinta victoria en fila para San Jorge en este Austral y final de temporada para Portugués.

No fue el día para los locales

En Rawson media hora antes que comience la semifinal en Barrio Industrial, Bigornia Club recibió a Patoruzú RC, en un partido que no se pareció en nada al del primer sábado por la novena fecha, que había sido para el “yunke” por 53 a 24, porque el “Indio” dio la sorpresa y en la capital ganó por 13 a 10, sacándole el invicto a su adversario en el momento más oportuno para ser finalista. Ahora habrá sorteo para saber si el partido final se juega en Caleta Olivia o en Trelew, lo cierto es que San Jorge RC tiene la posibilidad de ser campeón para el aniversario de su ciudad este 20 de noviembre.

Torneo Austral

Ayer- Semifinales

Primera División

Deportivo Portugués 17- San Jorge RC 18

Bigornia Club 10- Patoruzú RC 13

Próxima- Final

Patoruzú RC vs. San Jorge RC

Fuente: Diario Crónica