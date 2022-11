Alicia acompañó la instancia provincial del Parlamento Juvenil del MERCOSUR

La gobernadora Alicia Kirchner visitó esta tarde las instalaciones del Complejo Cultural Santa Cruz, lugar donde se desarrolla desde ayer la agenda del Parlamento Juvenil del MERCOSUR. El mismo cuenta con la presencia de estudiantes de toda la provincia.

Durante la instancia provincial del Parlamento Juvenil del MERCOSUR, que comenzó el viernes 11 y se extenderá hasta el 13 de noviembre en Río Gallegos, estudiantes de distintos puntos de Santa Cruz, debaten, trabajan en comisiones y socializan distintos tipos de proyectos. En ese marco, esta tarde se concretó el acto eleccionario y la proclamación de estudiantes que representaran a que representarán a la provincia en la Instancia Nacional del Parlamento Juvenil del MERCOSUR y se entregaron los certificados correspondientes. El mismo contó con la presencia de la gobernadora Alicia Kirchner, quien fue acompañada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez.

En la oportunidad, la mandataria provincial se dirigió a las y los estudiantes presentes, expresando su alegría por ser parte de tan importante acontecimiento. “Con María Cecilia Velázquez siempre soñamos que nuestra juventud vaya tomando posiciones en la vida de estudiantes, ya sea en la primaria o en la secundaria porque es muy importante el compromiso, la identidad y la pertenencia a nuestro lugar. Soy nacida y criada en Río Gallegos, pertenezco a esta provincia que amo y muchos de ustedes también deben hacer nacido en las distintas localidades o llegaron con sus padres a la provincia y para nosotros ya son todos santacruceños y santacruceñas”, manifestó. A la vez aprovechó la oportunidad para dar un mensaje muy especial. “Hace muchos años atrás también formé parte de un centro de estudiantes y nunca me imaginé en ese momento que algún día iba a cumplir las funciones que iba a cumplir por nuestra provincia. Esto no quiere decir que todos y todas lleguen a estar en el nivel político. Y hoy me siento bien, porque cuando escuché las conclusiones vi y sentí que el trabajo que hicieron fue muy serio. Sentí que hay futuro para Santa Cruz porque cada paso que damos, es por ese presente que abrazamos y por el futuro que esperamos”, señaló. En ese sentido, agregó que hacer un proyecto para Santa Cruz no es tocar un botón ni tampoco magia porque es sobre todo compromiso y trabajo. “A veces no se usa mucho pero también es importante tener convicciones y saber por qué estoy luchando y por qué estoy queriendo transformar las realidades. Y cuando les tocan funciones como las que me tocan a mí como gobernadora, les digo nunca dejen de pensar en la provincia que los vio nacer y los acunó”, remarcó.

“Las conclusiones que hoy se leyeron quiero transmitírselas a nuestros diputados y diputadas, y a nuestro gabinete, porque uno se retroalimenta de lo mismo y va construyendo los puentes para cuando les toque a ustedes (estudiantes) desempeñarse en la función que elijan”, expuso en otra parte de su discurso.

Antes de concluir, indicó que cualquier función, ya sea política y no politiquería, es para defender a Santa Cruz. “La política es el instrumento que transforma realidades pero cuando se hace en serio. Nos podemos equivocar pero lo hacemos de corazón. Cuando se hacen las cosas desde el corazón, los compromisos son diferentes”, aseguró.

“Lo que nos tiene que distinguir como santacruceños y santacruceñas, es el valor de la palabra. Hoy me voy un poco más tranquila porque sé que hay una juventud que está en marcha y se va a jugar por Santa Cruz. Hay una juventud que tiene identidad y pertenencia y esa juventud es nuestra”, finalizó.

Comentarios

comentar