Movilización en Comodoro: el desgarrador relato de los padres de los nenes del Jardín 406 que denunciaron abuso

Minutos después de las 10:30 horas, en medio de llantos y dolor, padres y familiares de los niños que denunciaron a un profesor de música comenzaron a marchar hacia el Ministerio Público Fiscal, exigen que detengan al docente. La justicia ya confirmó que hay ya 28 denuncias formales.

La comunidad de la Escuela de Nivel Inicial N° 406 se movilizó por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia, para pedir justicia por los abusos del profesor de música a niños del jardín ubicado en el barrio 9 de Julio.

Hasta el momento, ADNSUR pudo confirmar que hay 28 denuncias presentadas ante la justicia por abusos a menores dentro del establecimiento escolar.

En tanto, otra madre indicó que se movilizan al Ministerio Público Fiscal para que les expliquen cómo esta la causa. “Todavía no nos dice nada la fiscal. Necesitamos que los metan preso. ¿Cuántas más denuncias necesitan?. Hay muchos nenes que están en crisis que no pueden hablar”, lamentó visiblemente movilizada.

La abuela de un alumno del jardín entre lagrimas contó: “Mis hijos están destrozados. Nos tocó. No es un juego esto. Yo creo que la justicia tiene que estar acá presente. El que lo hizo esta libre y resguardado. Ese tipo tiene que estar preso, no puede estar libre», afirmó.

“Estamos totalmente desgarrados todos. Quiero justicia. No queremos que resguarden a este tipo, tiene que estar preso porque tocó a niños y niñas. Me desgarra. Mi niño no. ¿Cómo hago yo?, está totalmente destruido. Pudo dibujar lo que le pasó y estamos desgarrados todos”, contó otra mamá entre lágrimas a la prensa.

“NO NOS VAMOS A IR HASTA QUE NOS DEN UNA RESPUESTA”

El segundo jefe de la Unidad Regional, Andrés García, salió a recibir a los padres que se concentraron afuera de fiscalía, y les comentó que hasta el momento son 33 las denunciadas presentadas formalmente.

Asimismo, indicó que la fiscal los recibirá de a grupos de 10 padres por cuestiones de espacio y así fue que a las 11, ingresó el primer grupo para reunirse con María Laura Blanco.

“No va a entrar ningún padre más. Yo no vine a tomar café acá adentro. No nos puedan dar una versión distinta a cada grupo de padres. Que venga algún representante acá afuera, de acá no nos vamos a ir hasta que nos den una respuesta”, indicó un padre en descontento con la decisión de que se de respuestas en forma grupales.

