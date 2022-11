Alicia: “La defensa de los Derechos Humanos, es la defensa de todos los argentinos”

Así lo manifestó la gobernadora, Alicia Kirchner, en el cierre del Pre Foro Patagónico de Derechos Humanos llevado a cabo, este lunes, en el Auditorio del Club Boca de Río Gallegos, bajo la organización del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH UNESCO), y el apoyo del Gobierno de Santa Cruz y la Cámara de Diputados de la Provincia.

“En esta instancia, vi muchos jóvenes debatiendo acerca de algo que no vivieron, pero que es importante que sea internalizado, teniendo en cuenta que, el año que viene, cumplimos 40 años de democracia” lo que “para la gran mayoría, representa un logro digno de celebrar porque, antes de esos años, vivimos realidades muy duras, en las que compañeros y compañeras fueron desaparecidos por el solo hecho de militar por sus derechos” reflexionó, la Primera Mandataria de los santacruceños y santacruceñas, en el inicio de su discurso.

“Estamos totalmente de acuerdo en que esto no debe repetirse nunca más” agregó, observando que “para que las cosas no se repitan, no únicamente hay que generar espacios como éstos; sino, además, informarnos porque realmente queremos vivir en democracia”.

En este sentido, Alicia Kirchner, apuntó que “en esta discusión, hoy, el espectro se ha abierto mucho más, ya que trabajamos sobre el cuidado del ambiente, las situaciones de género, y tantos otros temas más” remarcando además que “es cierto que están apareciendo conductas en determinadas personas nucleadas por la violencia y la intolerancia, lo cual no es bueno para el pueblo argentino”.

Por lo que llamó a todos los presentes “a estar atentos” y a “mirar qué nos está pasando a los argentinos y por qué vuelven a surgir esos comportamientos que no quieren dialogar, sino imponer su totalitarismo”.

“Si ahora tuviera que dejarles un mensaje, les diría que estemos alertas y desarrollemos actividades que inviten a la integración y apunten a que estemos cada vez más juntos” expresó, más adelante, asegurando que “la inclusión social también es un derecho” porque “aquel que no tiene para vivir, para comer, o no puede acceder a la calidad de vida, está perdiendo un derecho, ante lo que se hace necesario debatir y resolver con hechos, porque ésa es la verdadera forma de hacer política”.

En relación a esto, la Primera Mandataria Santacruceña, opinó que “debemos marcar distancia de los que hablan por hablar” porque “la política es la herramienta que transforma las realidades y que ayuda a que la gente esté bien”. “Por eso, siempre demando que más santacruceños y santacruceñas hagan política en serio, respetando al otro, porque la historia se debe seguir escribiéndose”.

“Como Gobierno Provincial, aún seguimos buscando justicia en los nefastos hechos de la Huelgas Obreras, en donde mil quinientos trabajadores fueron fusilados sólo por pelear por sus derechos” añadió, Alicia, enfatizando la importancia de que “la memoria siga inscribiéndose en todas las generaciones” y que “la defensa de los derechos humanos, es la defensa de todos los argentinos”.

“No debemos dejarnos cegar por las luces de esos que aparentan ser promotores de la libertad y no promueven nada más que esclavos del materialismo que olvida a la persona” dijo la Gobernadora, exhortando finalmente a que “cada uno, desde su lugar, trabaje para que estar juntos, defender los derechos y construir alternativas, porque nos merecemos tener un pueblo que celebre la democracia”.

