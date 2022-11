Gabriel Murúa; «Caleta Olivia es el único lugar del mundo donde los concejales votan para que no se cumplan las ordenanzas que ellos mismos hacen»

El concejal Gabriel Murúa solicitó, a través de un proyecto de comunicación, que la presidenta de la empresa de transporte público de pasajeros URBANO SE Paula González dé cumplimiento a la ordenanza N° 5.243, mas precisamente al artículo N° 6 que la obliga a elevar al Concejo Deliberante los informes anuales de la gestión, Memoria, Inventario, Balance General, y Estado de Resultado de la Sociedad, como así también el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos aprobados por la Asamblea del año 2021, pero los concejales oficialistas votaron de forma negativa.

Es «muy vergonzoso» dijo Murúa, «al ciudadano común se lo persigue si tiene deudas, se lo multa si no paga la patente, se lo ejecuta si no puede pagar sus compromisos de manera abrupta ante la actual situación de crisis, pero cuando se le pide a un funcionario que cumpla con la legislación vigente todos en el oficialismo miran para otro lado y votan para que no se cumpla con la Ley, parece que creen que por ser funcionarios están por encima de todo, hasta de las instituciones democráticas»; la ordenanza que establece la creación de la empresa URBANO SE data de la primera gestión del Intendente Fernando Cotillo. “O sea que ni siquiera cumplen con lo que ellos hacen”, dijo el Concejal.

Asimismo, y en un análisis de lo que resultó de la sesión ordinaria, refirió: «Lo mismo hicieron con el pedido de información que hicimos desde nuestro bloque, para que nuestro intendente Fernando Cotillo expliqué cómo utiliza nuestros recursos, especialmente de cómo se llevó a cabo el contrato de alquiler de una vivienda en la ciudad de Río Gallegos, entre la Municipalidad de Caleta Olivia y la Familia Kirchner, ya que no está claro cuál es su función, si se cumplió con la ley de contrataciones del Estado, si se respetó la ley de nacional de alquileres entre otras cosas», aclaró.

Lamentablemente, resaltó el concejal Murua, » Seguimos viendo cómo se le da la espalda a la gente, dilapidan recursos, no terminan las obras, ingresa gente todos los días a una planta municipal que no tiene ni siquiera lugar para trabajar, gastan millones en máquinas y camiones y los caletenses seguimos viviendo cada vez peor. Parece que nuestros funcionarios creen que la gente vive de anuncios y promesas que nunca se cumplen y cuándo les toca rendir cuentas, se cubren entre todos, es una vergüenza lo que pasa en Caleta Olivia», finalizó el concejal Gabriel Murúa.

