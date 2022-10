Santa Cruz tuvo una gran jornada en los Juegos Evita

Las y los representantes deportivos de la Provincia de Santa Cruz tuvieron, este jueves 27 de octubre, una auspiciosa jornada de competencia en las finales nacionales de los Juegos Evita 2022.

Lxs atletas, acompañadxs por el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación, mantuvieron el nivel de competencia, sumando medallas y pases a instancias finales en distintas disciplinas.

El Tenis de Mesa santacruceño trajo la copa del campeonato de la mano de las chicas Sub14, obteniendo el triunfo con la sumatoria general de puntos. El conjunto, a cargo de la entrenadora Susana Flores, está compuesto por Geraldine Bothin (Río Gallegos), Mosca Sabrina (Río Gallegos) y Farias Melina (Río Turbio). En cuanto a la categoría Masculina Sub14, Diego Esparza quedó 6° en la tabla general (individuales). Respecto a la instancia PCD de la disciplina, Elías Muñoz pasó a las finales en categoría 11, y Renzo Capdevilla en categoría 10.

En Atletismo Sub 17, Lisandro Echeverría quedó en quinto puesto en los 300 mts llanos; por su parte Santiago Guidetti quedó cuarto en la final de los 110 mts con Vallas Sub 17. Respecto al Atletismo para personas con discapacidad (PCD), Diego Pérez obtuvo la medalla de plata en Lanzamiento de Bala y en los 150 mts Llanos. Juanico Natanael se hizo de la presea de oro en los 150 mts visual.

Por su parte, Andrés Catrileo nuevamente obtuvo medalla, esta vez la de bronce en los 80 mts visuales. Medalla de plata para Damián Muñoz en los 150 mts llanos.

En Lanzamiento de Bala, Brenda encima obtuvo la medalla de plata en categoría sub18; por su parte, Vilma Muñoz trae a la provincia la medalla de plata en Lanzamiento de Bala en categoría pc33.

En cuanto al Vóley, los chicos del Sub 17 vencieron a Salta por 2 a 1. En categoría Sub 15 se impusieron ante Corrientes por 2 a 0. En femeninos Sub 17, el resultado fue a favor de Santa Cruz por 2 a 1 frente a Chubut. Respecto al Handball masculino sub 16, Santa Cruz cayó ante Chubut por 20-30; en Sub 14, en el encuentro con Entre Ríos, el tanteador finalizó 25-27 a favor de los entrerrianos. Las chicas del Sub 16 vencieron a Neuquén por 31- 15; en tanto que la categoría Sub 14, vencieron a Santiago del Estero por 18 a 9. En Handball Playa Masculino, el conjunto provincial cayó ante San Luis por 2 a 0.

El Bádminton en categoría Singles Masculino comenzó con un triunfo por 2 a 1 ante Santa Fé; posteriormente, ante Neuquén el resultado fue un 2 a 0 a favor del adversario. en Singles Femenino se sumó otro triunfo por 2 1 a Buenos Aires, teniendo como última jornada el día sábado por el 5° o 6° puesto. En Dobles Femeninos, el resultado estuvo a favor de Provincia de Buenos Aires por 2 a 1; y en Masculinos, no pudieron con el equipo de Jujuy con tanteador de 2 a 1. En Básquet u 15 Masculino, en el cuadrangular final Santa Cruz jugó con Santa Fé, con un resultado de 50 a 72 a favor de estos últimos. En Sub 17 Masculinos, Misiones venció por 41 a 40.

En categoría Sub14 Femeninas, no pudieron con el conjunto mendocino por 8 a 9; en U17, las chicas vencieron al equipo chaqueño por 49 a 39; en 5×5 U16, se impusieron ante La Pampa por 46 a 35. En la variante femenina U16 3×3 no pudieron ante Santa Fe, finalizando con un tanteador de 10 a 7. En Rugby Masculino Sub 16, comenzaron con un partido a favor de San Juan por 22 a 0, y posteriormente a favor de Chubut por 21 a 5.

Respecto al Hockey, el equipo Femenino Sub 16 cayó ante Tierra del Fuego, el equipo masculino venció a Misiones por 1 a 0. En Sub 14 masculinos vencieron a San Juan por 3 a 0, y en femenino, se empató con La Rioja, y en penales vencieron estos últimos.

El Futsal Femenino Sub 16 comenzó con una victoria frente a Córdoba por 8 a 3. En Sub 14 Masculino, Santa Cruz se impuso ante La Rioja por 5 a 2, y en categoría Femenina, luego de un empate. Las santacruceñas vencieron luego de los penales. Respecto al boxeo, la representante santacruceña no pudo contra la boxeadora de Córdoba.

En Tiro Deportivo, Avril Adell se aseguró el pase a la final del día viernes. En Ajedrez Sub 14 Mixto, el conjunto provincial perdió contra Jujuy, al igual que el Sub 16 frente a Tucumán.

En Karate, las y los deportistas tuvieron actuaciones destacadas, con Santiago Martínez Cárdenas, quien ganó tres peleas ganadas en Kumite categoría -54, Franco Torres, con tres victorias en modalidad katas, al igual que Lua Romero. En Canotaje Santa Cruz finalizó en el 12° lugar en Femenino y 9° en Masculinos. En Natación PCD, Barrientos Valentina finalizó con el 3° lugar en 50 mts libres; Torres Matheo en 9° lugar en 50 mts libre; y López Abel, categoría Sub 16. Torres 9 puesto en 50 libre. Respecto al Taekwondo, el día sábado será el día en el que Tiago Vera, Mia Avacca, tendrán sus combates; y una gran final a cargo de Agatta Arellano.

