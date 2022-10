Educación presentó el “Cancionero Popular Santacruceño” en distintas localidades de la provincia

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, implementó el proyecto “Cancionero Popular Santacruceño”, con el propósito de dar difusión y puesta en valor a músicos y autores que habitan suelo santacruceño.

En el marco de las acciones desarrolladas por la Cartera Educativa, la Secretaría de Gestión Educativa y la Dirección Provincial de Educación Artística, se lleva adelante la presentación del material que cuenta con canciones ligadas a los paisajes de la provincia, la pertenencia y la identidad, para ser trabajadas pedagógicamente en instituciones educativas de tanto de Nivel Primario como Secundario.

Consultado sobre el proyecto, Ariel Arroyo, señaló que es un trabajo que en el cual trabajó y fue parte de la idea y de la creación y, a su vez, indicó que el mismo reúne obras de autores santacruceños y que hablan de la identidad de la provincia de Santa Cruz, y que permiten generar un material en formato de libro pensado como apoyo didáctico para trabajar en las escuelas.

En relación al aprendizaje que conlleva este material, manifestó que es una mezcla y un híbrido que recoge una obra muy importante de folclore y afirmó que en la investigación previa, preproducción y armado de este cancionero, aprendió y descubrió muchas cuestiones necesarias para trabajar en el fortalecimiento cultural y musical de la provincia de Santa Cruz.

Al mismo tiempo, Arroyo mencionó que estuvo acompañado en desarrollo del proceso, por una directora de Coro, recibida en Rosario, Camilla Warner, con quien plantearon que hasta el momento no han podido incluir en el cancionero autoras mujeres, en ese sentido surge la primera disyuntiva, destacó que no hay mujeres compositoras en la provincia de Santa Cruz que componga canciones con identidad o bien no están visibilizadas.

“Espero que este trabajo perdure en el tiempo y que sirva para poder desarrollar el arte y la cultura en nuestra provincia y que de manera transversal vaya interactuando con otras disciplinas para poder fortalecer la sociedad santacruceña”, puntualizó.

En relación a la duración del trabajo realizado, el músico dijo que les llevó 6 meses largos porque en primera instancia, se empezó con la selección de las canciones continuando con la parte de armado de las partituras también han hecho las transcripciones de las canciones y consideró que esto implica un trabajo técnico de escucha, de escritura y partitura.

Asimismo, Arroyo comentó que otro punto importante fue el diseño pensado en formato del libro, siendo un material ameno, “de hecho hemos incluido unas cuestiones pedagógicas vinculadas con el patrón rítmico, cuestión más técnica porque está escrito con figuras musicales para que el docente pueda interpretar y comprender el ritmo musicalmente”, explicó.

También, el profesor agregó que incluyó en el cancionero una canción compuesta por él llamada “Himno a Santa Cruz”, la cual menciona las localidades de la provincia y dónde aparecen elementos tales como el coirón y el viento y cuestiones que son características de nuestra provincia.

El cancionero está disponible para cada escuela y, además, está acompañado de pistas que son un material de apoyo. Las mismas fueron realizadas por distintos músicos y grupos de referencia de la provincia.

Sobre la presentación del material, Arroyo expresó que personalmente se encuentra recorriendo cada institución educativa de la provincia cantando este cancionero y sumando canciones nuevas para poder de esa manera lograr que los estudiantes conozcan y vean de qué se trata, logrando tener un sentido de pertenencia

Finalmente, el Profesor de Música, Ariel Arroyo, subrayó que este cancionero abre un panorama y remarcó que seguramente aparecerán muchas personas que tienen canciones con identidad santacruceña. “Lo importante es compartir este trabajo vinculado a la música haciendo un recorrido histórico y hablando de las identidades de nuestra provincia”, concluyó.

