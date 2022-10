Santa Cruz comenzó con un gran desempeño en los Juegos Evita

Este martes comenzaron oficialmente las competencias de las finales nacionales de los Juegos Evita 2022. En este contexto, las y los representantes de la Provincia de Santa Cruz mostraron un excelente nivel en las distintas disciplinas.

Entre las categorías en las que se destacaron las y los deportistas santacruceños, se encuentran el atletismo PCD (para personas con discapacidad), en la que se obtuvieron dos medallas. La primera de la mano de Damián Muñoz, quien se quedó con el bronce en Lanzamiento de Bala. Por su parte, Axel Retamar cosechó el oro en los 1500 mts llanos.

En cuanto al Básquet, el equipo femenino u17 inició con un encuentro ante Santa Fé, finalizando con el tanteador a favor de las santafecinas por 60 a 32. Mientras que las chicas de la categoría u15 vencieron a San Luis (62 a 29) y no pudieron con Corrientes, finalizando el encuentro 49 a 52. En la versión 3×3 el equipo femenino u16 vencieron a Misiones por 8 a 7, y a Córdoba por 11 a 3.

Respecto al Básquet Masculino, el equipo u15 venció a Misiones por 77 a 35. En la variante 3×3 los chicos u16 no pudieron con los equipos de Córdoba (9 a 19) y La Rioja (10 a 18). En cuanto a la categoría femenina sub 14, las chicas jugaron dos excelentes partidos, venciendo a Córdoba por 15 a 9, y a Jujuy por 14 a 3.

El equipo femenino de Handball playa sub-16 no pudo con el equipo de la Provincia de Buenos Aires, venciendo a las bonaerenses por 2 a 0; al igual que el equipo masculino, que finalizó con un tanteador a favor del equipo entrerriano por 2 a 0.

Con respeto al Hockey el equipo sub 14 masculino venció por 3 a 0 a Santiago del Estero. En cuanto a la categoría sub 16, los santacruceños vencieron a Neuquén por 1 a 0. En Hockey Sub 14 femenino cayó ante Misiones por 5 a 0.

Continuando con el Rugby, el equipo masculino Sub 16 venció a Río Negro por 41 a 0. La jornada continuó con el Bádminton, disciplina en la que en dobles femenina sub 14, las santacruceñas vencieron a Misiones por 2 a 0. En cuanto a masculinos sub 14, el selectivo provincial cayó ante Misiones y Corrientes. En Singles Masculino sub14, nuestro representante venció al pampeano por 2 a 0 y a Santiago del Estero por el mismo resultado. La jugadora santacruceña sub 14 venció a la representante del Chaco por 2 a 0.

El Futsal Femenino sub 16 no pudo con Tierra del Fuego, pero posteriormente venció a Corrientes por 9 a 0. Respecto al Judo, en categoría masculina +64 y femenina +64, ganaron sus respectivas luchas. En femeninas 53kg y 44 kg no pudieron vencer a sus oponentes, continuando los combates el día miércoles. El vóley masculino concluyó con un tanteador de 2 a 0 venciendo a Buenos Aires.

El equipo de Fútbol 11 sub 14 venció a Córdoba por 3 a 0. Fútbol mixto Neuquén venció a Santa Cruz por 3 a 1. El Boxeo femenino por sorteo se pasó a cuartos de final, llevándose a cabo las peleas el día jueves. En Bádminton pcd, en doble mixto, Santa cruz venció a San Juan por 2 a 0. En Single femenino Santa cruz 2 le ganó a Buenos Aires por 2 a 0. Finalmente, en single masculino Santa cruz cayó ante Buenos Aires por 0 a 2. En Beach Vóley masculino sub 14, el equipo provincial venció por 2 a 0 a San Juan.

En Ajedrez, en las categorías por equipo, en categoría sub 14, lxs santacruceñxs vencieron al equipo catamarqueño. En sub 16 individual, Andrés Pintos y Karen Alarcón tuvieron un excelente desempeño ganando dos de las tres partidas jugadas. En sub 14 individual Joaquín Godoy y Sofía Cayo tuvieron triunfos en dos de tres partidas.

Finalmente, en Atletismo Femenino sub 14 pasaron a semifinal de 80 con vallas Isabela Prates y Malena Andrade; a la final de los 2000 llanos pasaron Luzmila Petazzi y Brisa Méndez. Y, en cuanto a las finales de Lanzamiento de Jabalina, Milagros Molina logro pasar a la siguiente instancia.

