César Gribaudo valoró el trabajo realizado para retirar la ballena de la Costanera y dijo que su deceso no guarda relación con los casos de Chubut

En relación a la extracción de la ballena muerta que se realizó hace pocos días en la Costanera de Caleta Olivia, el museólogo e investigador César Gribaudo, puso en valor el trabajo coordinado por parte de la Municipalidad de Caleta Olivia para realizar la tarea con el menor impacto ambiental posible.

“En principio, hay que aclarar que no tiene ninguna relación lo que pasó en Puerto Madryn. Son dos especies distintas. Allá lo que sucedió, fue que hubo una intoxicación por marea roja, y acá todavía no se conoce la causa de muerte, pero está dentro de lo normal por distintas razones”, indicó César Gribaudo en comunicación con ‘La Mañana en Patagonia’. “Al haber tantas ballenas en la zona, es normal que pueda aparecer de vez en cuando alguna muerta, es lo normal que pasa con cualquier animal, pero no tiene relación con la marea roja de Península Valdez”, volvió a reiterar el investigador.

“Dependiendo del lugar, es difícil que la marea se lleve el cuerpo. Hace cuatro años, apareció una similar en el mismo lugar, pero en mayor estado de putrefacción, por eso, la marea siguiente la terminó de romper, desprendió la mayoría de los huesos y se la terminó de llevar la marea. Desde el Municipio, se realizó un excelente trabajo de coordinar con otros sectores y con empresas privadas que colaboraron para que todo el movimiento se haya hecho con las condiciones necesarias para no generar contaminación en todo el lugar. Otra forma de sacarla que se utiliza en todo el mundo, es cortarla en pedazos y llevarla con maquinaria. Evaluamos que lo mejor era hacer lo que se hizo, y por suerte salió bien”, detalló Gribaudo.

Con respecto al proyecto “Ciudad de las Ballenas” que continúa avanzando con reconocimientos internacionales, mencionó. “Fue un reconocimiento internacional al trabajo que viene realizando la ciudad de Caleta Olivia a través de distintas presentaciones en congresos internacionales, donde se fue poniendo en el mapa de las ballenas a nuestra ciudad. Además de esto, se fue poniendo sobre la mesa, la dinámica poblacional y la recuperación de muchas de estas ballenas, que fueron llevadas hace 100 años, casi hasta la extinción. Con esto, se genera la intención de todo el mundo a través de ‘misión blue’, de generar esta unión entre las áreas protegidas, y valorar el sur del Golfo San Jorge como un punto de esperanza para toda la biodiversidad, y en especial para las ballenas y delfines”.

Comentarios

comentar