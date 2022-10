Nelson Aguilar: “La comunicación política es un apasionante desafío que siempre me interesó”

Así lo manifestó el director de la emisora caletense Frecuencia Patagonia y del portal vocesyapuntes.com, al concluir su participación en la XVII cumbre mundial de comunicación política, desarrollada en la Universidad Católica Argentina durante tres intensos días que culminaron este último viernes.

Sobre su participación en este evento el comunicador destacó. “la verdad que ha sido una experiencia muy significativa, en agosto de este año recibí la invitación y decidí estar porque en lo personal, la comunicación política es un apasionante desafío que siempre me interesó, de hecho, antes de la pandemia estuve invitado en otro evento similar en Montevideo que nos abrió la puerta a un enorme caudal de conocimientos y relaciones con distintos actores de toda América”.

Respecto a los temas abordados y experiencias vividas en esta cumbre, Aguilar destacó que “fueron tres días muy intensos de doble jornada donde asistieron cerca de 3.000 participantes de todo el mundo y 300 conferencistas distribuidos en cinco espacios simultáneos de conferencias. Me parece importante subrayar que estuvimos frente a profesionales de amplia experiencia en campañas electorales de diferentes niveles, es decir, quienes han dirigido campañas presidenciales, elecciones regionales y locales”. Más adelante, el comunicador Caletense manifestó, ”estoy muy agradecido de haber sido convocado a este encuentro ya que no sólo se aprende mucho, sino que también se establecen relaciones, se interactúa con colegas, además con politólogos, consultores, especialistas, académicos y dirigentes políticos que también han tenido participación como conferencistas, en este sentido destaco la interacción muy interesante con el ex Presidente de Ecuador Rafael Correa, y los gobernadores Gerardo Morales y Jorge Capitanich”.

Consultado sobre las principales conclusiones que le deja esta experiencia el conductor radial dijo, “creo que esta cumbre ha sido el espacio mas importante de los que he tenido la oportunidad de participar, hemos escuchado a especialistas de nuestro país, de México, España, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Uruguay, Paraguay y Brasil entre otros. Las temáticas desarrolladas fueron muy variadas, pero todas relacionadas a este apasionante tema que es la comunicación política, en un momento en que la sociedad en general muestra un profundo descreimiento de la actividad política, por eso el desafío es aún mayor”. Sin embargo, Aguilar valoró las experiencias transmitidas, manifestando que, “en la comunicación Política como en otros órdenes de la vida, es importante la formación, estudiar, vivenciar estas experiencias en un proceso que es dinámico, y creativo, que nos permita encarar los procesos electorales, la construcción de un candidato, la conformación de equipos, la movilización digital, los nuevos paradigmas de la comunicación, las claves para entender a nuestras sociedades, la estrategia, el paso a paso de una campaña, plataformas digitales, planificación en la comunicación estratégica, el rol de la narrativa en los procesos de campañas, los episodios de crisis, el rol de las emociones para conquistar el corazón de los ciudadanos, en fin son muchos temas, pero la sensación es que este rol de conducir, dirigir o asesorar una campaña electoral debe ser cada vez mas profesional donde intervienen factores muy diversos, pero necesarios en la búsqueda de voluntades que adhieran y apoyen una determinada opción”, concluyó.

