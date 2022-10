Lvcas VJ presentó su primer EP de la mano de “Proyecto Aventón”

Producido por “Proyecto Aventón”, una productora patagónica independiente a favor de la difusión de nuestros artistas, el joven de 15 años, Lvucas VJ presentó su primer EP con cuatro canciones de autoría propia.

Lucas Morales, cuyo nombre artístico es “Lvucas VJ” y el productor Armos Moreno, dialogaron con Voces y Apuntes acerca del nuevo lanzamiento musical del joven artista.

“Conocí la música de Lucas el año pasado, cuando él tenía 14 años. Escuché lo que él estaba haciendo, maquetas para presentar temas, y me interesó doblemente, porque me gustaron. Rápidamente propuse al menos hacer un EP. Nos reunimos con los padres y acordamos un trabajo de ir delante de forma independiente, a pulmón. Este año, pudimos concretar la edición de este EP, que no va a ser el único, porque viene por partida doble, para presentar cuatro temas más. En eso estamos ayudando”, indicó Armos Moreno, referente de “Proyecto Aventón” que está ayudando a Lucas en la producción y difusión de sus canciones.

Por su parte el, músico, cantante y compositor Lucas Morales explicó: “La gente se va a encontrar con emociones muy buenas, positivas, y creo que le puede llegar a gustar a cualquiera. En este EP, tengo cuatro géneros distintos, me voy moviendo de un lado para otro musicalmente”.

Con respecto al apoyo que recibió por parte de la productora para poder lanzar su primer material, comentó: “es algo muy zarpado, que sale del corazón de uno para demostrarle a la otra persona que le gusta lo que está haciendo. Estoy muy agradecido con lo que está pasando”.

Escuchá el audio de la entrevista completa.

