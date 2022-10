Alicia: “Creo en el futuro de Santa Cruz, vamos a seguir transformando la provincia”

Así lo manifestó la gobernadora Alicia Kirchner durante el acto de anuncio de obras para Caleta Olivia en el Centro Cultural de la ciudad del Gorosito. Durante el encuentro, se realizó la rúbrica de infraestructura y aportes destinados a la comunidad que, en total, superan los 667 millones de pesos.

En este contexto, la primera mandataria expresó, en primer lugar: “Me siento muy contenta de estar en esta querida Caleta Olivia, escuchándolo al Intendente, veo todas las obras que se han hecho y las que se están por hacer”.

A continuación, se refirió a los emprendimientos que se verán fortalecidos con el aporte del gobierno provincial y destacó la inversión total de las obras anunciadas.

“Lo que más importa es que la gente esté bien y tenga calidad de vida, por eso pienso cada obra en función del trabajo y desarrollo que da. Construir en conjunto es lo importante, peri hacerlo con afecto y aun con las diferencias que podamos tener, esto es lo que tenemos que entender desde el fondo de nuestros corazones”, expresó.

Luego, reiteró: “Estoy contenta de estar en este querido lugar que he recorrido tanto, barrio por barrio, puerta a puerta toda mi vida. Porque, con aciertos y con errores, siempre me dediqué a mi provincia y a Caleta Olivia de manera permanente”.

En cuanto a las posibilidades de desarrollo en el ámbito educativo, Alicia indicó: “Estamos en el marco de la inflación, pero hacemos un gran esfuerzo. Cuánto nos falta todavía, piensen que tenemos 300 establecimientos en toda la provincia, de los cuales tenemos 250 edificios”.

En otro tramo, la gobernadora aseveró: “Estos dos años que quedan le digo a mi equipo ‘lo tenemos que duplicar y triplicar’ por estos dos años que nos llevó la pandemia, porque la gente de nuestro pueblo y nuestra provincia lo necesita”.

Para concluir, Alicia instó, nuevamente, “a no bajar los brazos por favor, es fundamental hacerlo con convicción y siempre con esa mirada de esperanza y de futuro que no la voy a perder porque creo en el futuro de Santa Cruz y, por más obstáculos que nos quieran poner en el camino, no tengan dudas que vamos a seguir transformando”.



