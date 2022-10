“A la Patria no le sirven los peronistas de brazos cruzados”, exclamó Soloaga

En el acto que celebró el lunes en Cañadón Seco para conmemorar el 77° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, el presidente del Consejo de Localidad partidario, Jorge Soloaga, cuestionó con severidad a dirigentes nacionales y provinciales que ocuparon y ocupan funciones públicas bajo la bandera del Partido Justicialista y aplican políticas que nada tienen que ver con las clases populares y, en muchos casos, lo hacen en beneficio propio y a favor de los grandes capitales empresarios.

En el efusivo discurso que pronunció en el salón del Centro de Participación Ciudadana, donde están resguardados los bustos del general Juan Domingo Perón y Eva Duarte, el también jefe comunal, dijo que es imperioso recordar que la histórica fecha del 17 de Octubre de 1945 representa la génesis del Movimiento Nacional Justicialista.

“Es necesario recordar de dónde venimos y aquellos que ocupan cargos de gobierno no se olviden que cualquier decisión o determinación que tomen, si no va de la mano de las necesidades de los humildes no sirve porque eso no es peronismo” vociferó.

Para ser más preciso, se refirió en principio a Sergio Massa y, aunque no lo nombró expresamente, dijo que “no nos puede venir a decirnos un Ministro de Economía surgido desde sectores ajenos al peronismo, que hoy hay que revisar y reducir las políticas sociales”.

“Pero por otro lado –añadió- nos dice que hay que otorgar ventajas comparativas y competitivas a las corporaciones empresarias para posibilitar el desarrollo del país, pero resulta que son las mismas que pusieron de rodillas a la Argentina”, como ocurrió durante la gestión neoliberal de Mauricio Macri que endeudó a país y antes con pseudos peronistas como lo fue Carlos Menem.

“Dejémonos de cuentos: la oligarquía es la oligarquía y el poder de facto es el poder de facto, mientras que los humiles y los verdaderos necesitados no están de ese lado”.

Por ello exclamó que “no nos tomen por pelotudos a los verdaderos peronistas y por ello es hora que volvamos a tomar la mochila y el bastón de mariscal que nos legó el general Perón y con coraje poner al peronismo al servicio de la justicia social y de la independencia económica”.

CONTEXTO PROVINCIAL

Tras ello puso de relieve que también en Santa Cruz “es hora de que empecemos a recuperar y reivindicar el peronismo” para poner a la provincia de pie en este tercer milenio y evitar, a modo de ejemplo “que no haya pibes sin clases y los condenemos a la ignorancia y al analfabetismo”.

“Por eso es necesario que hagamos un llamamiento a todos los sectores políticos sin exclusiones y con la responsabilidad que la hora nos exige y la historia nos demanda, para establecer un gran acuerdo político y social con grandeza y humildad sin mezquindades” a fin de la reparación histórica institucional que concierne a la construcción de una nueva Constitución Provincial para los tiempos de hoy y los que vienen porque cuando la misma se creó en 1958 el peronismo estaba proscripto, estaba prohibido y no participó de su redacción.

Para reafirmar sus dichos, dijo que la creación de una nueva carta magna es esencial “y tienen que estar todos porque hay que discutir la distribución equitativa de nuestras riqueza estratégicas de petróleo, minería, pesca, energía eólica y turismo, “para que las mismas no sean solamente para los poderosos y los sectores del capital especulativo”.

“Tenemos que discutir eso y mucho más para que no haya pueblos condenados a la miseria y al fracaso fiscal, económico, político y social, mientras la ciudad capital está consagrada a ser la receptora del esfuerzo que surge de los recursos fenomenales del resto de la provincia” puntualizó.

Finalmente reiteró que la hora exige asumir un gran desafío “porque a la Patria no le sirven los peronistas de brazos cruzados. Se es peronista y revolucionario o no se es nada porque así nos enseñó Eva y Perón. Debemos poner de pie a Santa Cruz y al país con consignas fundamentales: la dignidad, la justicia social y la felicidad de los pueblos”.

