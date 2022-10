El Gobierno Provincial emitió alerta por marea roja

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, informa que este lunes la Dirección de Bromatología del Gobierno de Chubut notificó la presencia de toxinas paralizantes de los moluscos (TPM) en concentraciones mayores al límite máximo permitido para el consumo humano, también en las playas del sur de la provincia vecina, en el Golfo San Jorge.

Por ello, la Secretaría de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz recuerda la prohibición de la recolección de moluscos bivalvos, y solicitan a la comunidad no consumir moluscos y/o mariscos cuyo origen no garantice los controles bromatológicos correspondientes, debido a que la presencia de estas toxinas puede ocasionar afecciones gastrointestinales, trastornos neurológicos y hasta dificultades respiratorias.

¿Cómo prevenir intoxicaciones?

Los consejos para evitar riesgos en la salud son:

– No recolectar moluscos y/o mariscos en las playas para el consumo casero.

– Respetar las disposiciones, ordenanzas y avisos públicos de vedas a la extracción y consumo de moluscos.

– No adquirir preparaciones elaboradas con mariscos (conservas, ensaladas, paellas, etc.) en puestos callejeros o locales que no tengan habilitación bromatológica.

– No comprar mariscos frescos “al pie del barco”, en escolleras o los que puedan ofrecer recolectores no autorizados.

– No comprar moluscos que no cuenten con el correspondiente certificado sanitario emitido por un organismo oficial.

– Comprar o consumir mariscos solo en pescaderías, restaurantes o locales de comidas debidamente habilitados.

Es clave destacar que las toxinas no son inactivadas por la cocción, el agregado de vinagre o limón, o por el consumo de alcohol. Tampoco existen antídotos.

Comentarios

comentar