Y un día dejamos de estar en el «Etcétera»: reflexiones en torno al Día del Psicólogo

Paulina Andrea Albert y Diego Leonardo Funes, dos estudiantes avanzados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, compartieron un artículo sobre el significado del Día del Psicológo que se conmemora cada 13 de Octubre en nuestro país.

El 13 de octubre de 1974, surge el Día del Psicólogo en Argentina en el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología organizada por la CoPRA (Confederación de Psicólogos de la República Argentina), junto al Colegio de Psicólogos de Córdoba, por una confluencia de aspectos que rodeaban al rol profesional de los y las trabajadores de la Salud Mental, que tenía que ver con aspectos gremiales, de legitimación del rol, y la formación académica.

La proclamación se dio un día domingo, de mucho calor en las baterías “A” de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde se encontraban delegaciones de psicólogos y estudiantes de todo el país, para discutir sobre la realidad de la profesión de ese momento. Luego de dos días de discusión sobre el lugar que ocupaban las y los psicólogos en los planes nacionales de salud, y el lugar que legítimamente les correspondía de acuerdo a las implicancias del rol profesional y la formación académica, surge de manera improvisada, al tercer día, una proclama que dejaba traslucir el deseo de unidad para los profesionales del país.

Son muchas las versiones acerca de ese episodio, pero escasean los escritos formales sobre el mismo. Sin embargo, lo que se sigue transmitiendo cada 13 de octubre (y a pesar de las vicisitudes de la última dictadura militar) es que ese día, hubo una moción unificadora “compañeros, propongo que hoy 13 de octubre, sea el Día del Psicólogo”.

Si bien no se pudo rescatar nada escrito (aún), entre las más de 35 entrevistas tomadas a personas que estuvieron presentes en ese acontecimiento, no hay consenso sobre quién fue la persona que propuso la moción. Los cordobeses afirman que fué Alberto Colaski, un ex preso político durante la última dictadura, quien en ese momento era el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la cuál dependía la carrera de Psicología de la Universidad Nacional. Otros recuerdan haber visto a un hombre alto, con cabello largo y barba, que desde las gradas del auditorio hace la propuesta, que para la delegación de Tucumán podría haber sido alguien que provenía desde Buenos Aires, e incluso una estudiante de San Luis, Libertad Amante, se adjudica (con mucha humildad) la propuesta.

Lo cierto es que ese día, el presidente del Colegio de Psicólogos de Córdoba, Marcos Yened, sometió la moción a votación, quedando por unanimidad elegido este día para conmemorar las luchas que se llevaban a cabo en aquel momento, teñidas de ideales a alcanzar para la profesión, pero también de violencia y represión por considerarse a la psicología, como una de las áreas de subversión para los gobiernos de la época.

No debemos olvidar que aquel día, según muchos testigos, la policía interrumpió la asamblea que se llevaba a cabo, de manera ilegal (ya que estábamos en democracia), para intentar poner fin a los ideales de unos cuántos profesionales que buscaban reivindicar su profesión. Muchos de ellos, hoy los recordamos por haberse exiliado e incluso

desaparecido.

Hoy en día recordamos esta fecha para reivindicar aquellas luchas de los y las estudiantes y profesionales de la psicología, que trabajaron para hacer legal lo que nos era legítimo y que hoy en día continuamos luchando para que nuestra profesión y la salud mental sea reconocida y al servicio del pueblo. Por ello invitamos a los y las estudiantes de Psicología y Psicólogos/as a que continúen trabajando lo que nuestra historia nos dejó y lo que la actualidad nos brinda para construir y fortalecer nuestra profesionalización en nuestro país.

Nuestro homenaje a:

AMANTE, Libertad; ÁVILA, Juán José; BOCCARDO, Silvia; BONANO, Osvaldo; CAMARGO, Luis; COLASKI, Alberto; COLL, Ana; COUREL, Raúl; D’AGOSTINO, Ana; DOMINGUEZ LOSTALÓ, Juan Carlos; FERRER, Olga Ferrer; GIALLUCA, Delfín; HERMOSILLA, Ana; HUSEIN ALI, Elias; KARNSVIÉ, Beatriz; LENTINI ITAURRALDE, Anibal; LOIZO, Mercedes; MARGOSIAN, Liliana; MARTINEZ, Hector; MARTINEZ, Raquel; MARTINEZ DE MANSUR, Teresita; MESA,Oscar; MOSQUERA, Silvia; PALACIO, Enrique: PEROSIO, Beatriz; POMPONIO, Julio; POZZI, Nelida; RACEDO, Josefina; RODRIGUEZ KAUTH, Ángel; ROMERO, Solidario; ROSIG, Estela; RUBIO, Pedro; SANMARTINO, Roberto; SANTINI, Oscar; SEVILLA, Jorge; TANGENTI, Hugo; TOLEDO, Julio; VEZZETTI, Hugo; YENED, Marcos.

En agradecimiento a quienes con su compromiso y convicción, lucharon para reivindicar nuestra profesión, estableciendo el 13 de octubre de 1974 el Día del Psicólogo, como símbolo de identidad y unión gremial de los psicólogos y psicólogas de todo el país.

Albert, Paulina Andrea – Funes, Diego Leonardo

13 de Octubre 2022

